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Образовательная платформа нового формата открылась в Вилейском центре допобразования детей и молодежи

19 июля 2019 20:23
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Новости Беларуси. «Планета научных чудес». Образовательная платформа нового формата открылась в Вилейском центре дополнительного образования детей и молодежи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Образовательная платформа нового формата открылась в Вилейском центре допобразования детей и молодежи-1

Здесь школьники знакомятся с наукой и высокими технологиями необычными способами. Например, с помощью увлекательных опытов, 3D-моделирования и создания роботов.

Образовательная платформа нового формата открылась в Вилейском центре допобразования детей и молодежи-4

Об образовании будущего видеоматериал Алены Чернявской.

Образовательная платформа нового формата открылась в Вилейском центре допобразования детей и молодежи-7

# Образование в Беларуси # общество # Алёна Чернявская # Фотофакт

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