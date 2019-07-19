Образовательная платформа нового формата открылась в Вилейском центре допобразования детей и молодежи

Новости Беларуси. «Планета научных чудес». Образовательная платформа нового формата открылась в Вилейском центре дополнительного образования детей и молодежи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. «Планета научных чудес». Образовательная платформа нового формата открылась в Вилейском центре дополнительного образования детей и молодежи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Здесь школьники знакомятся с наукой и высокими технологиями необычными способами. Например, с помощью увлекательных опытов, 3D-моделирования и создания роботов.
Об образовании будущего видеоматериал Алены Чернявской.