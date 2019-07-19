Анатолий Исаченко о туризме в Минской области: «В этот сезон такой бум»

Новости Беларуси. Минская область развивает туристический потенциал. За 2019 год экспорт услуг увеличился на 12 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Чаще всего туристические объекты посещают гости из ближнего зарубежья – преимущественно россияне. Среди представителей стран Евросоюза – жители Германии, Польши, Эстонии, Литвы, Латвии и Франции. Особым спросом среди гостей пользуются туристические объекты с белорусским колоритом.

Андрей Запольский, автор идеи интерактивного парка:

О том, что закончена стройка, говорить, конечно, рано. Мы планируем, что этот проект, можно сказать, будет исчисляться десятилетиями. Если мы остановимся, это будет точка, а мы хотели бы, чтобы было многоточие.

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

У нас много агроусадеб, санаториев, все заполнены без исключения. Мядельский район у нас активно занимается, там прекрасная зона. Это и другие санатории, агроусадьбы. В этот сезон такой бум, люди приезжают.