Пять месяцев на полигоне и день виртуальной тренировки: как белорусские танкисты готовились к V Армейским играм

Новости Беларуси. Пять месяцев на полигоне и один день виртуальной тренировки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская команда по танковому биатлону 19 июля завершила подготовку к V Армейским международным играм. АрМИ-2019 пройдут с 3 по 17 августа на территории 10 государств. Популярнейшая во всем мире игра белорусских разработчиков известна своей достоверностью и полным погружением в реальность. В нюансах реального и виртуального танкового биатлона разбирался Евгений Поболовец.

Сергей Галузо в реальной жизни – механик-водитель танка. Виртуальной машиной управляет меньше года, потому относит себя к игрокам среднего уровня. Говорит, главное отличие боевой машины от виртуальной очевидно – отсутствие тряски.

Здесь скорость не чувствуешь вообще, а в реальности по трассе порой разгоняешься и до 70 километров час. Подпрыгиваешь на препятствиях, да еще и стреляешь по мишеням.

Сергей Галузо, механик-водитель танка:

Там да, особенно калийный мост. Там в танке очень сильно шатает.

К виртуальной тренировке Сергей отнесся с большим интересом. Еще бы: их профессиональные подсказки разработчики игры обещали применить в самое ближайшее время – уже в новом сезонном режиме.

Александра Явид, пиар-менеджер компании-разработчика компьютерной игры в танки:

Мы им задали вопросы, и эти вопросы мы передадим разработчикам игры. Сегодня мы получили обратную связь, в течение месяца возможны изменения в игре. Мы проводили несколько видов изучения: и реакции, и обратной связи.

Как и в игре, так и в реальной жизни есть командный режим. В Москву вместе с экипажем Сергея поедут еще три: два основных и один запасной. В 2019 году конкурентов будет больше – впервые приедут экипажи из Шри-Ланки, Кубы и Узбекистана. Чтобы стать лучшим, учитываются любые мелочи, анализируется опыт прошлых лет.

Сергей Михно, капитан команды сборной Беларуси по танковому биатлону:

Просматривали неоднократно сам конкурс. Смотрим: где-то лучше, где-то секундочку выиграем, где-то две. На каждой секундочке будет минута. Шансы есть всегда, и к ним нужно стремиться везде: что в виртуальном, что в настоящем.

Танковый биатлон – один из видов соревнований V Армейских игр. На них у белорусов большие виды. На торжественной церемонии проводов военных команд к местам проведения соревнований министр обороны Беларуси Андрей Равков пожелал стремиться к победе в каждой дисциплине.

Евгений Поболовец, СТВ:

Армейские международные игры-2019 – это тысячи участников из 10 стран, на территории которых будут проходить конкурсные состязания. Их в этом году будет 32 – четыре новых. Белорусы примут участие в 18-ти из них. Белорусская команда – одна из немногих, в которой свое мастерство наряду с профессионалами будут демонстрировать солдаты-срочники.