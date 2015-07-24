Александр Лукашенко: Пенсионный возраст в Беларуси повышаться не будет

Новости Беларуси. Пенсионный возраст в Беларуси повышаться не будет. Об этом 24 июля заявил Александр Лукашенко на совещании по отдельным вопросам социального обеспечения. Экономические темы до этого уже не раз обсуждались на уровне Президента: говорилось и о необходимости сохранения трудовых коллективов, о своевременности выплаты заработной платы. Теперь в центре внимания – социальный блок.

Разговор о том, как сегодня выполняются социальные гарантии государства, а именно выплаты из фонда госзащиты, начался с того, как быть точно не должно. Например, не считаясь с высокой квалификацией конкретных людей пенсионного возраста и желанием работать, переводить их на так называемый сокращенный график – «одночасовой рабочий день». Так догадались поступить на одном предприятии.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В средствах массовой информации я читаю о позиции некоторых руководителей предприятий и подходах, которые позволяют, сохраняя трудовые коллективы, в том числе увольнять пенсионеров. Мол, ситуация складывается такая. Вот этого допускать нельзя! Хочет человек работать, может работать – пусть работает. Ибо наш лозунг о социальном государстве так и останется лозунгом. По-человечески надо относиться к людям. О пенсионерах и других незащищенных слоях населения надо помнить всегда как о вопросе, который мы должны решать. Это зона нашей ответственности.

Александр Лукашенко также затронул вопрос пенсионного возраста, подчеркнув, что в Беларуси он повышаться не будет.

Александр Лукашенко:

Речь не идет о повышении пенсионного возраста. Мое мнение на сей счет известно: если люди не хотят повышения пенсионного возраста, мы им прямо сказали: такой пенсионный возраст, вот такой пенсионный фонд, мы его делим на всех пенсионеров. И речь сегодня не идет об этом, и поднимать этот вопрос сегодня нечего. Мы тоже людям сказали, что у нас слишком много пенсионеров и с каждым годом, хоть понемножку, но меньше становится работающих людей, которые содержат пенсионеров, отчисляя от своей заработной платы на социальные нужны. Сегодня мы обязаны своевременно и полно выплатить пенсию этим людям.

Почему я ставлю этот вопрос? В этом году у нас заработная плата не так высока в связи с тем, что мы ее жестко увязали с производительностью труда. Но это правильно, это законы экономики, от этого никуда не денешься. Тем более в сложные времена никто этими вопросами ни в одном государстве не шалит и не балуется. А раз заработная плата не так велика, значит, у нас и пенсии соответствующим образом привязаны к заработной плате. От зарплаты люди платят социальный налог и так далее. Поэтому я хотел бы услышать от Правительства, как обстоят дела с формированием фонда социальной защиты населения. На сколько обеспечивается своевременность выплаты пенсий и социальных пособий.

Чиновники отчитались, как поступают деньги в фонд защиты населения. Это важно, потому что из этого зависит, как выплачиваются пенсии.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Средняя пенсия по возрасту составляет 2 млн 749 тысяч. И, в соответствии с положениями концепции о национальной безопасности Республики Беларусь, соотношение средней пенсии по возрасту к средней заработной плате по республике, так называемый коэффициент замещения, не должен быть ниже, чем 40%.

Статистика говорит, что этот максимально возможный разрыв между средней пенсией по возрасту и средней зарплатой в стране всегда выдерживался. А пенсии в настоящее время, несмотря на экономические трудности, выплачиваются в срок и в полном объеме. От этих обязательств государство ни в коем случае не отказывается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Мы прекрасно знаем, что когда говорят о бюджетных средствах, в Греции мы видели, что идет урезание размеров пенсии для того, чтобы бюджет формировался и были определенные накопления. Но это такие пути, которые, естественно, нашему государству чужды. Поэтому те гарантии, которые берет на себя государство, выполняет. Поэтому речь шла и о том, каковы возможности повышения пенсий и в какие сроки. Глава государства поставил задачу и дал поручение изыскать средства для того, чтобы спланировать повышение пенсий с 1 сентября на 5%.

Также с первого августа в сторону увеличения пересмотрят бюджет прожиточного минимума. Соответственно, пересчитают ряд социальных выплат и доплат к пенсиям.