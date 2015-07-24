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Житель Белостока случайно нарушил белорусскую границу на параплане

24 июля 2015 14:02
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Новости Беларуси. Занесённый ветром. Житель Белостока случайно нарушил белорусскую границу на параплане. Его задержали Гродненские пограничники. Молодой человек приземлился на территории Свислочского района недалеко от контрольно-следовой полосы. При себе у него был смартфон, фонарь, средства оказания первой медицинской помощи, банковские пластиковые карточки и деньги. Задержанный утверждает, что никакого злого умысла у него не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мартин Душиньский, задержанный:
Я стартовал из Белостока. Когда летаешь на параплане, нужны сильные порывы ветра, чтобы подняться как можно выше. Поднялся на высоту 2 тысячи метров и меня понесло потоком воздуха. Приближаясь к границе, планировал развернуться. Навигатор показывал, что я еще на польской стороне. Внизу тоже потерял ориентировку на местности. В итоге сел на территории Беларуси.     

Валерия Олизарович, старший офицер отдела дознания и административного процесса Гродненской пограничной группы:
В настоящее время указанный гражданин находится в изоляторе временного содержания города Гродно и в отношении него начат административный процесс. Будет применена депортация, запрет въезда на определенное количество лет. Он будет возвращен на территорию Республики Польша.        

# общество # Государственная граница Беларуси # Валерия Олизарович

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