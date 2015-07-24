Лагерь «Бе-Lа-Русь» собрал на границе Беларуси, России и Латвии лидеров юношеских организаций и движений трех стран

Новости Беларуси. Курган Дружбы объединяет молодежь трех стран. На границе Беларуси, России и Латвии лидеры юношеских организаций и движений из государств-участниц собрал международный лагерь. Он проводится уже более 20 лет.

Ольга и Сергей отдыхают в лагере «Бе-Lа-Русь» в 14 раз подряд. Это уже, можно сказать, их семейная традиция. Поэтому приезд сюда для них – еще и повод отпраздновать годовщину свадьбы.

Сергей Цыцорин и Ольга Якубцова, участники международного лагеря «Бе-La-Русь»:

14 лет, как мы познакомились на этой поляне, под этой березой. 26 числа познакомились, 26 числа на следующий год поженились.

Сколько родилось пар благодаря этому лагерю и сосчитать сложно. Зато можно сказать, сколько людей объединила «Бе-Lа-Русь». Каждый год сюда приезжает почти полтысячи человек из Беларуси, России и Латвии. Причем не в первый раз.

Виктория Николаева, участник международного лагеря «Бе-La-Русь» (Россия):

Это вообще незабываемые эмоции, тут очень много интересных радостных людей, которые приехали сюда отдыхать. Я уже четвертый раз приехала сюда. И те, кто ехали в первый, думаю, они будут также и второй, и третий, и четвертый раз приезжать сюда.

Павел Красноруцкий, председатель Российского союза молодежи:

Лагерь «Бе-Lа-Русь» – это не просто молодежная тусовка, очередной форум. Это уже некая такая традиция. Все-таки патриотический лагерь. И ежегодно мы все вместе, всеми делегациями ходим на курган Дружбы и еще раз чтим память нашим предкам, которые завоевали нам свободу и мир на земле.

Международный лагерь «Бе-Lа-Русь» уже давно вышел за рамки молодежного. Возрастные границы здесь стираются так же, как и государственные между Беларусью, Латвией и Россией. Идеи патриотизма принимают весьма неординарные формы.

Людмила Бабеева, участник международного лагеря «Бе-La-Русь»:

Я шестой год езжу. В этом году решила свою родину. Вот это белорусский флаг, тут все видят. И российский, и латвийский флаг. Всех люблю, поэтому мы вместе.

Павел Алексо, участник международного лагеря «Бе-La-Русь»:

Мы сюда приехали с браслетиком, который представляет собой белорусский орнамент. Это тесемочка. Это не только набор символов, ромбиков. Они еще носят сакральную функцию. Они охраняют владельца, оберегают от злых духов.

А Юрий Пискорский из Латвии и сам уже символ «Бе-Lа-Руси». Он – «крутой перец». Так называют тех, кто приезжает в лагерь со дня его основания. И с ним всегда его шапка.

Юрий Пискорский, участник международного лагеря «Бе-La-Русь» (Латвия):

Один из символов лагеря. Я с ней практически с первых лет. И можете поспрашивать ребят: когда видят, что шапка на мне, значит все в порядке, значит лагерь будет.

В международном лагере «Бе-Lа-Русь» существует очень много традиций. И одна из них – это посвящение новичков в «Бе-Lа-Русов». Так называют всех жителей этого лагеря.

Сегодня же в программе футбол, волейбол, перетягивание каната, работа кружков по интересам и, конечно же, танцы.

Эдуард Ханок, народный артист Беларуси:

Я в молодости объехал всю страну с комсомолом. А в этом году 75 стукнуло, но реально 25 я чувствую. Очень понравилось, потому что я давно в такой ситуации не был. Я вспомнил пионерлагеря, я вспомнил БАМ.

И молодость, которую можно почувствовать в любом возрасте в лагере «Бе-Lа-Русь», ведь ему всего 24 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.