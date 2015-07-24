Новости Беларуси. Белорусы победили в международном конкурсе по косьбе. С травой по пояс в Свердловской области России, где проходило состязание, справились представители Витебской области. В турнире участвовали косцы из России, Армении, Австрии и Беларуси. Самыми узнаваемыми были представители нашей страны.

Они проехали 2700 километров и вышли в поле как на бой.

Петр Король, организатор белорусского чемпионата косарей:

Перед боем практически никто не спал, все волновались. Все-таки ответственность большая, потому что Поставы, даже Витебскую область никто не знает. Это Беларусь.

Их было не остановить.

За 10 минут 58 секунд белорусы «скосили» два «золота» из трех возможных.

Петр Король, организатор белорусского чемпионата косарей:

Момент, когда Валера с флагом белорусским поднялся на высшую ступень пьедестала, поднял туда Наташу Сабчук, конечно, незабываемые эмоции.

И, наконец, мастер-класс от чемпионов.

V международный турнир косарей, который традиционно проходит в поселке Арти Свердловской области, стал для белорусов и дебютным, и «золотым». 41 мужчина, 29 женщин из России, Беларуси, Армении, Австрии. В трех дисциплинах: две «индивидуалки» и смешанная эстафета. Все как в спорте. И три тысячи болельщиков – наших было видно и слышно издалека.

Белоруска Наталья Сабчук просто не оставила шансов соперницам. Профессиональная швея доказала: наша женщина не только коня на скоку остановит да в горящую избу войдет, она еще и косой ловко управлять может. К тому же на скорость. Участок 1,5 на 50 метров Наталья не прошла, а буквально пронеслась за 3 минуты 34 секунды.

Не стало дело и за сильной частью белорусской команды. Валерий Калицкий принес целую минуту ближайшему преследователю. Стометровку белорус прошел за 7 минут 24 секунды.

Уже вернувшись на малую родину, географ по образованию признается: для косцов этот турнир что Оскар для актеров. И по закону жанра начнет благодарить.

Валерий Калицкий, победитель международного турнира косарей:

В первую очередь отцу, который учил косить. И всем, кто верил в нас.

Кстати, именно отец научил Валерия косить, точнее, чувствовать косу.

Валерий Калицкий, победитель международного турнира косарей:

В руку косу отец дал и сказал идти.

Правда, оказалось, поддается она не каждому.

В арсенале чемпиона с десяток самых разных кос. И к каждой, уверяет мастер, просто необходим особый подход.

Отбор на международный турнир белорусы проходили здесь же, под Поставами. Правда, вместо марафона в Арти сражались в спринте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Калицкий, победитель международного турнира косарей:

Пять часов косьбы, с определенной скоростью, в определенном ритме.

Тренировались да и продолжают, собственно, это делать наши косцы ежедневно. На дачных участках. А порой так, вместе. И для души, и для тела, и на общую пользу.

Петр Король, организатор белорусского чемпионата косарей:

У нас овцы, коровы. То есть это все съедается, сдаем на Поставский молокозавод, потом сыр из этого, наверное, производят.

Косьба – дело народное. Издревле белорусы любили по росе взмахнуть острым лезвием. Что и говорить, традиция живет. И в мастерстве этом наши – «золотые».