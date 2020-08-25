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Отработают задачу по нанесению ракетного удара. В белорусской армии проходят плановые учения

25 августа 2020 06:43
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Новости Беларуси. В белорусской армии продолжается плановая боевая подготовка. К тренировкам присоединились военные авиаторы, артиллерийские и танковые подразделения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отработают задачу по нанесению ракетного удара. В белорусской армии проходят плановые учения-1

Отработают задачу по нанесению ракетного удара. В белорусской армии проходят плановые учения-3

Ракетные дивизионы 19-й и 120-й бригад разместились в районах сосредоточения и уже завершают оборудование полевых лагерей. Военным предстоит осуществить подготовку вооружения и спецтехники к занятиям и получить допуск к боевым стрельбам.

Отработают задачу по нанесению ракетного удара. В белорусской армии проходят плановые учения-6

Александр Лесневский, командир реактивного артиллерийского дивизиона:
В данный момент в дивизионе проводятся мероприятия по подготовке к нанесению ракетных ударов. Проводится техническая, баллистическая и метеорологическая подготовка. С получением задачи дивизион выдвинется во временный район боевых действий, где займет стартовые позиции и отработает задачу по нанесению ракетного удара.

Отработают задачу по нанесению ракетного удара. В белорусской армии проходят плановые учения-9

Отработают задачу по нанесению ракетного удара. В белорусской армии проходят плановые учения-11

Тактическими учениями сейчас заняты механизированные и танковые подразделения. На полигонах Обуз-Лесновский, Борисовский и Лепельский отрабатываются вождение боевых машин и огневая подготовка.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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