Отработают задачу по нанесению ракетного удара. В белорусской армии проходят плановые учения

Новости Беларуси. В белорусской армии продолжается плановая боевая подготовка. К тренировкам присоединились военные авиаторы, артиллерийские и танковые подразделения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ракетные дивизионы 19-й и 120-й бригад разместились в районах сосредоточения и уже завершают оборудование полевых лагерей. Военным предстоит осуществить подготовку вооружения и спецтехники к занятиям и получить допуск к боевым стрельбам.

Александр Лесневский, командир реактивного артиллерийского дивизиона:

В данный момент в дивизионе проводятся мероприятия по подготовке к нанесению ракетных ударов. Проводится техническая, баллистическая и метеорологическая подготовка. С получением задачи дивизион выдвинется во временный район боевых действий, где займет стартовые позиции и отработает задачу по нанесению ракетного удара.