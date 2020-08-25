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Перед стартом выстроили машины цифрой 101. Как проходил автопробег в поддержку мира в Гродно

25 августа 2020 06:31
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Новости Беларуси. Автомобилисты по всей стране уже привычно высказывают свою позицию за безопасность и мирную страну, выезжая на центральные улицы городов с автопробегом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед стартом выстроили машины цифрой 101. Как проходил автопробег в поддержку мира в Гродно-1

Перед стартом выстроили машины цифрой 101. Как проходил автопробег в поддержку мира в Гродно-3

На этот раз зелено-красные флаги с национальной символикой развевались из четвертого региона. Автопробег «За Беларусь!» стартовал от стоянки областного гродненского МЧС. Перед стартом участники выстроили машины в число 101. Присоединились к автопробегу жители Чаусов.

Перед стартом выстроили машины цифрой 101. Как проходил автопробег в поддержку мира в Гродно-6

Внушительная колонна машин проехала по запланированному маршруту, на всем протяжении пути водителей приветствовали прохожие.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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