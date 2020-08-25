Перед стартом выстроили машины цифрой 101. Как проходил автопробег в поддержку мира в Гродно

Новости Беларуси. Автомобилисты по всей стране уже привычно высказывают свою позицию за безопасность и мирную страну, выезжая на центральные улицы городов с автопробегом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз зелено-красные флаги с национальной символикой развевались из четвертого региона. Автопробег «За Беларусь!» стартовал от стоянки областного гродненского МЧС. Перед стартом участники выстроили машины в число 101. Присоединились к автопробегу жители Чаусов.