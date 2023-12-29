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Лукашенко: «Страшно в руки взять!» Президент оценил продукцию стеклозавода «Неман»

29 декабря 2023 17:59
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Строить крупные белорусские торговые дома в городах России – такое поручение главы государства 29 декабря прозвучало в Минске. Александр Лукашенко посетил «Першы нацыянальны гандлёвы дом». В него превратили мозоливший глаза более десятилетия долгострой – не без подсказки главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь в столице есть достопримечательность, пройдясь по которой можно совершить путешествие по всей Беларуси и буквально за пару часов побывать во всех брендовых магазинах каждого региона. В целом получился общенациональный молл.

Лукашенко: «Страшно в руки взять!» Президент оценил продукцию стеклозавода «Неман»-1

Не менее блестящая продукция и, как говорят, работа у представителей стеклозавода «Неман». В 2020-м Александр Лукашенко приезжал на предприятие, где работают уникальные люди. На тот момент у них были большие сложности, но гигант выстоял и расправил плечи. Любо-дорого посмотреть, но есть и к чему стремиться.

Лукашенко: «Страшно в руки взять!» Президент оценил продукцию стеклозавода «Неман»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все у вас нормально или проблемы?
– У нас все отлично. Мы стабильно отработали год. Уже есть результаты. Наверное, самый главный результат, что все 3 миллиона изделий, произведенных в этом году, мы в этом году и реализовали.
– Молодцы! Вот Добрушская фабрика, «Неман».... Я еще молодым Президентом был, терзался за то, чтобы ее не закрыли. Ну он: чешское стекло – Чехия у нас… Я говорю: ладно, чешское – хорошо, но мы должны делать свое. Я к вам приехать хочу посмотреть.

Владимир Караник, губернатор Гродненской области:
Проблемы были немножко с позиционированием, потому что привыкли тогда продавать, не обращая внимание на упаковку...
– Ты посмотри, что они творят! Страшно в руки взять. Не дай бог разобьется.
– А сейчас, когда нормально производить упаковку...

 

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# Торговля в Беларуси # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко

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