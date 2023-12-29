Прямой эфир

Президент Беларуси подписал указ о повышении пенсий с 1 февраля 2024 года

29 декабря 2023 17:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новость, которая касается более 2 миллионов белорусов. Указ о повышении пенсий подписал 29 декабря Александр Лукашенко. Документом предусматривается перерасчет трудовых пенсий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 1 февраля 2024 года выплаты в среднем вырастут на 10 %. В Минтруда пояснили, что в каждом конкретном случае величина прибавки будет разной.

Президент Беларуси подписал указ о повышении пенсий с 1 февраля 2024 года-1

Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
По предварительной оценке, средний размер пенсий по возрасту в феврале 2024 года составит 811 рублей и увеличится на 21 % по сравнению с февралем 2023 года. Размер повышения у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, из которого исчисляется пенсия, а также установлена к пенсии доплата.

Президент Беларуси подписал указ о повышении пенсий с 1 февраля 2024 года-4

Всего же на финансовое обеспечение людей на заслуженном отдыхе в феврале 2024 года будет направлено 1 миллиард 800 миллионов рублей, из них 166 миллионов – дополнительные расходы, связанные с перерасчетом.

# Пенсионеры # общество # Елена Гоморова

Другие новости рубрики

Все новости
Архиепископ Феодосий: «Над Беларусью великая милость Божья»
29 декабря 2023 17:40

Архиепископ Феодосий: «Над Беларусью великая милость Божья»

«Первый этаж – город Минск». Президент увидел, что из себя представляет национальный торговый дом
29 декабря 2023 17:36

«Первый этаж – город Минск». Президент увидел, что из себя представляет национальный торговый дом

Белорусский союз женщин подключился к благотворительному марафону «От всей души»
29 декабря 2023 17:22

Белорусский союз женщин подключился к благотворительному марафону «От всей души»