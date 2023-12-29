Президент Беларуси подписал указ о повышении пенсий с 1 февраля 2024 года

Новость, которая касается более 2 миллионов белорусов. Указ о повышении пенсий подписал 29 декабря Александр Лукашенко. Документом предусматривается перерасчет трудовых пенсий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 1 февраля 2024 года выплаты в среднем вырастут на 10 %. В Минтруда пояснили, что в каждом конкретном случае величина прибавки будет разной.

Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

По предварительной оценке, средний размер пенсий по возрасту в феврале 2024 года составит 811 рублей и увеличится на 21 % по сравнению с февралем 2023 года. Размер повышения у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, из которого исчисляется пенсия, а также установлена к пенсии доплата.