Архиепископ Феодосий: «Над Беларусью великая милость Божья»
Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. В Год мира и созидания СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня.
Герой выпуска – архиепископ Феодосий.
Феодосий, архиепископ Полоцкий и Глубокский (1997-2019):
Я вырос в семье военного поколения. Мои родители – участники Великой Отечественной войны. Отец до войны окончил военное училище в Ленинграде, мать в 1941 году, в начале июня получила диплом врача. И сразу война…
Это поколение, которое вынесло на своих плечах войну, величайшее испытание, было достойным поколением. Когда мы праздновали 50-летний юбилей окончания войны, было много статей, посвященных этой великой дате. Было сказано, что это поколение мужественное, честное, доброе, отзывчивое. Это поколение, которого уже не будет.
Я вспоминаю окружение, где вырос, свою семью, друзей, товарищей, соседей наших. Прихожу к выводу, что в статье была дана точная оценка этому поколению. Пожалуй, то, что я после этого видел и слышал, могу сказать, что такого поколения уже не будет. Это был действительно фундамент нации, высочайшая мораль, чувство долга, ответственности перед страной. Величайшее милосердие и сострадание к окружающим людям. Обладая этими качествами, мы смогли выстоять в невероятных испытаниях.
Без веры в Бога нельзя иметь надежду на жизнь вечную. Без Бога можно жить только для земли.
Архиепископ Феодосий:
Меня спросили однажды: не хотите ли вы быть священнослужителем? Я сказал: нет, у меня есть образование, специальность. Меня второй раз спросили, третий. И я понял, что что-то здесь свыше. Стал задумываться над этим вопросом. Верить в Бога – это одно, а посвятить жизнь служению Богу – совсем другое. Год прошел, и я реально ощутил, что человек не один, над ним есть высшая сила, высший разум, который ведет. У меня был год таких интересных явлений, случаев, мне было показано. Я однозначно убедился, что Бог есть, есть высшая сила и я на правильном пути. И через год я уже готов был пешком бежать в духовную семинарию.
Архиепископ Феодосий:
Над Беларусью великая милость Божья. И новейшая история говорит о том, что с нами Бог. Когда я прибыл сюда и пообщался с людьми, первым отметил то, что Бог наградил эту страну руководителями. Я удивился. Я прибыл сюда как епископ, встречался с руководителями города, области, министрами. Это умные, честные люди, ответственные. И благодаря этим людям и строится наша жизнь. Кроме этого, очевидно, белорусская душа имеет что-то особое перед Богом, за что он ее лелеет, щадит, помогает ей. И то, что было на этой земле, сколько было здесь чудес за эти 20 лет, знаю я, знают многие, а Господь еще больше знает.
Я ощущаю себя счастливым человеком только потому, что с Богом прожил всю свою жизнь. Все было: испытания, скорби, радости были. За все благодарю Бога. И только с Богом удалось все это пройти. Дай Господи, чтобы до конца жизни я сохранил то, что имею сейчас. С Божьей помощью!
Подробности в видео.