Архиепископ Феодосий: «Над Беларусью великая милость Божья»

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. В Год мира и созидания СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня. Герой выпуска – архиепископ Феодосий.

Феодосий, архиепископ Полоцкий и Глубокский (1997-2019):

Я вырос в семье военного поколения. Мои родители – участники Великой Отечественной войны. Отец до войны окончил военное училище в Ленинграде, мать в 1941 году, в начале июня получила диплом врача. И сразу война… Это поколение, которое вынесло на своих плечах войну, величайшее испытание, было достойным поколением. Когда мы праздновали 50-летний юбилей окончания войны, было много статей, посвященных этой великой дате. Было сказано, что это поколение мужественное, честное, доброе, отзывчивое. Это поколение, которого уже не будет.

Я вспоминаю окружение, где вырос, свою семью, друзей, товарищей, соседей наших. Прихожу к выводу, что в статье была дана точная оценка этому поколению. Пожалуй, то, что я после этого видел и слышал, могу сказать, что такого поколения уже не будет. Это был действительно фундамент нации, высочайшая мораль, чувство долга, ответственности перед страной. Величайшее милосердие и сострадание к окружающим людям. Обладая этими качествами, мы смогли выстоять в невероятных испытаниях. Без веры в Бога нельзя иметь надежду на жизнь вечную. Без Бога можно жить только для земли.

Архиепископ Феодосий:

Меня спросили однажды: не хотите ли вы быть священнослужителем? Я сказал: нет, у меня есть образование, специальность. Меня второй раз спросили, третий. И я понял, что что-то здесь свыше. Стал задумываться над этим вопросом. Верить в Бога – это одно, а посвятить жизнь служению Богу – совсем другое. Год прошел, и я реально ощутил, что человек не один, над ним есть высшая сила, высший разум, который ведет. У меня был год таких интересных явлений, случаев, мне было показано. Я однозначно убедился, что Бог есть, есть высшая сила и я на правильном пути. И через год я уже готов был пешком бежать в духовную семинарию.