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Лукашенко: ткани, кожа, мебель в целом, дерево – это наше, мы можем это делать

29 декабря 2023 13:31
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В канун Нового года в Минске начинает работу «Першы нацыянальны гандлевы дом». Его возможности 29 декабря представили главе государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко посетил «Першы нацыянальны гандлёвы дом»: вот ваши площади – продавайте!

Лукашенко: ткани, кожа, мебель в целом, дерево – это наше, мы можем это делать-1

Ранее объект назывался «Магнит Минска». Его начала строить еще в 2009-м зарубежная компания, но так и не довели дело до конца. В 2022 году, во время посещения торгового центра «Столица», Александр Лукашенко поручил создать на месте долгостроя на пересечении проспекта Независимости и улицы Кирилла Туровского белорусский торговый центр. И вот «Першы нацыянальны гандлевы дом» открывает двери. Объект такого формата в Беларуси уникальный. Он объединяет все области страны. На одной площадке продукция отечественных производителей со всех регионов.

Площадь торговых помещений – свыше 20 тысяч квадратных метров. Президент ознакомился с фирменными магазинами ведущих белорусских производителей. Первой точкой, куда заглянул Александр Лукашенко, оказался мебельный шоурум «Пинскдрева». У предприятия почти полторы сотни магазинов по всей стране и около сотни в России плюс товаропроизводящая сеть. Подобный формат работы Президент ставит в пример и другим производителям. Говоря о производстве мебели, главное – ставка на белорусское.

Лукашенко: ткани, кожа, мебель в целом, дерево – это наше, мы можем это делать-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Меня интересует, чтобы было свое. Ткани, кожа, мебель в целом, дерево это наше. Мы можем это делать.

# Торговля # общество

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