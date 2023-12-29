Лукашенко: ткани, кожа, мебель в целом, дерево – это наше, мы можем это делать

В канун Нового года в Минске начинает работу «Першы нацыянальны гандлевы дом». Его возможности 29 декабря представили главе государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее объект назывался «Магнит Минска». Его начала строить еще в 2009-м зарубежная компания, но так и не довели дело до конца. В 2022 году, во время посещения торгового центра «Столица», Александр Лукашенко поручил создать на месте долгостроя на пересечении проспекта Независимости и улицы Кирилла Туровского белорусский торговый центр. И вот «Першы нацыянальны гандлевы дом» открывает двери. Объект такого формата в Беларуси уникальный. Он объединяет все области страны. На одной площадке продукция отечественных производителей со всех регионов.

Площадь торговых помещений – свыше 20 тысяч квадратных метров. Президент ознакомился с фирменными магазинами ведущих белорусских производителей. Первой точкой, куда заглянул Александр Лукашенко, оказался мебельный шоурум «Пинскдрева». У предприятия почти полторы сотни магазинов по всей стране и около сотни в России плюс товаропроизводящая сеть. Подобный формат работы Президент ставит в пример и другим производителям. Говоря о производстве мебели, главное – ставка на белорусское.