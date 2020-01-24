Зарплаты в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Чижик о зарплатах учёных: «Усё залежыць ад актыўнасці заўлаба»

Дмитрий Шевчук, начальник главного управления социального партнёрства и трудовых отношений Федерации профсоюзов Беларуси:

Как говорится, если в науку идут, как правило, люди «апантаныя», увлечённые какой-то идеей, это всегда позитивно, всегда хорошо. Но, тем не менее, для этого нужен какой-то материальный багаж, материальный стимул. Это касается не только науки, это касается всех отраслей экономики.

И поэтому мы, как профсоюзы, делаем основной упор именно на реальный сектор, то есть на самый первичный уровень, на предприятие, на организацию, чтобы в коллективном договоре, который заключен на этом предприятии, организации были стимулы для привлечения молодёжи.

Чтобы были гарантии людям для повышения своего уровня. Тут далеко ходить не надо – в 2019 году вступило в силу новое Генеральное соглашение между нами, правительством и нанимателем. Там как раз-таки введены новые нормы рекомендательные о наставничестве, о поощрении самообразования работников. Поэтому это то направление, которому мы постоянно уделяем внимание. Мы считаем очень важным, если есть профессора, опытные мастера, которые могут передать свой опыт. Это несомненно важный инструмент, который необходимо развивать, поддерживать и стимулировать.