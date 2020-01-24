Обнаружить рак и нежелательные компоненты в продуктах: разработки белорусских учёных

О белорусской науке говорили в программе «В обстановке мира».

«Быть более экологичным при соприкосновении с продуктом». Уникальная бумажная упаковка создана при помощи белорусских учёных

Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси, доктор технических наук:

Мы ежегодно, и в этом году подвели итоги – Топ-10 результатов, куда вошли целый ряд результатов. И в физике материаловедения. Сегодня, например, один из пунктов этих 10 – это получение эпитаксиальных слоёв на базе нитрида алюминия, который может наноситься на сапфир, на кремний для будущего развития микроэлектроники, для СВЧ-электроники, для мощной энергоёмкой электроники. Это решение. Найдены биомаркеры онкологических заболеваний, для определения, биосенсоры на базе оксида цинка. В малых дозах они могут сигнализировать о наличии онкологического заболевания. Это важное решение, ранняя диагностика. Это специальные маркеры для обнаружения наличия пальмового масла и его фракций в продуктах питания – эти маркеры тоже обнаружены.