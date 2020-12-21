Радиолокационный комплекс «Сопка» начал работу по охране границ Беларуси

Новости Беларуси. На вооружении в белорусской армии появился новый радиолокационный комплекс «Сопка-2», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он заступил на боевое дежурство под Барановичами.

Игорь Тищенко, командир радиотехнической бригады:

Мы выполняем боевую задачу практически во всех областях нашей страны. У меня имеется 11 подчиненных подразделений и воинских частей, которые всем составом выполняют задачи боевого дежурства. Ежедневно у нас заступают от 150 до 200 человек личного состава дежурного боевого расчета, которые выполняют задачу по ведению радиолокационной разведки, обнаружению и выдаче информации на вышестоящие командные пункты.