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Радиолокационный комплекс «Сопка» начал работу по охране границ Беларуси

21 декабря 2020 13:13
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Новости Беларуси. На вооружении в белорусской армии появился новый радиолокационный комплекс «Сопка-2», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он заступил на боевое дежурство под Барановичами.  

Радиолокационный комплекс «Сопка» начал работу по охране границ Беларуси-1

Комплекс трехкоординатный, он способен просматривать воздушное пространство в радиусе 450 километров, фиксирует летательные объекты, измеряет дальность и высоту целей, а также определяет государственную принадлежность. Система оснащена собственной метеостанцией.

Радиолокационный комплекс «Сопка» начал работу по охране границ Беларуси-4

Игорь Тищенко, командир радиотехнической бригады:
Мы выполняем боевую задачу практически во всех областях нашей страны. У меня имеется 11 подчиненных подразделений и воинских частей, которые всем составом выполняют задачи боевого дежурства. Ежедневно у нас заступают от 150 до 200 человек личного состава дежурного боевого расчета, которые выполняют задачу по ведению радиолокационной разведки, обнаружению и выдаче информации на вышестоящие командные пункты.

Радиолокационный комплекс «Сопка» начал работу по охране границ Беларуси-7

Радиолокационный комплекс «Сопка» заменил станцию П-37Р3. Он выигрывает по техническим характеристикам, поскольку дальше обнаруживает цели.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Игорь Тищенко # Фотофакт

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