Председатель ГКНТ: у нас разрабатывается концепция развития интеллектуальной собственности до 2030 года

17 стран участниц, более 500 экспертов. В заочном формате подключено 10 тысяч абонентов по всему миру. Как противостоять контрафакту в цифровой среде и защитить свой продукт в эпоху глобализации, а также механизмы противодействия незаконному обороту табачной продукции в ЕАЭС и охрана объектов интеллектуальной собственности в условиях чрезвычайных ситуаций – эти и другие вопросы включены в повестку форума.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

До 3 % ВВП – так сегодня оценивается ущерб мировой экономики от контрафакта. Цифра 3 % мирового ВВП очень большая и знаковая. Поэтому вопросы контрафакта, противодействия важны для всех стран мира. И, конечно, мы все бы хотели получать (как потребители прежде всего) ту продукцию, в которой на 100 % уверены. У нас существует порядка 10 законов, регламентирующих вопросы интеллектуальной собственности. Естественно, у нас сегодня разрабатывается концепция развития интеллектуальной собственности до 2030 года.

Главная цель форума – развитие законодательства в области интеллектуальной собственности. Минск в качестве дискуссионной площадки выбран не случайно.