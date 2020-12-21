Председатель ГКНТ: у нас разрабатывается концепция развития интеллектуальной собственности до 2030 года

Новости Беларуси. Вопросы экономики через призму интеллектуальной собственности. Так обозначили программу Международного форума «Антиконтрафакт-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Вопросы экономики через призму интеллектуальной собственности. Так обозначили программу Международного форума «Антиконтрафакт-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
17 стран участниц, более 500 экспертов. В заочном формате подключено 10 тысяч абонентов по всему миру. Как противостоять контрафакту в цифровой среде и защитить свой продукт в эпоху глобализации, а также механизмы противодействия незаконному обороту табачной продукции в ЕАЭС и охрана объектов интеллектуальной собственности в условиях чрезвычайных ситуаций – эти и другие вопросы включены в повестку форума.
Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:
До 3 % ВВП – так сегодня оценивается ущерб мировой экономики от контрафакта. Цифра 3 % мирового ВВП очень большая и знаковая. Поэтому вопросы контрафакта, противодействия важны для всех стран мира. И, конечно, мы все бы хотели получать (как потребители прежде всего) ту продукцию, в которой на 100 % уверены. У нас существует порядка 10 законов, регламентирующих вопросы интеллектуальной собственности. Естественно, у нас сегодня разрабатывается концепция развития интеллектуальной собственности до 2030 года.
Главная цель форума – развитие законодательства в области интеллектуальной собственности. Минск в качестве дискуссионной площадки выбран не случайно.
Сауле Тлевлесова, президент Евразийского патентного ведомства:
В Беларуси есть чем гордиться. 15 лет назад вы открыли первый Парк высоких технологий, вы были первыми на постсоветском пространстве. И этот парк не просто заработал, он приносит огромные деньги. У вас есть еще 17 инновационных парков, которые были открыты под системой ГКНТ, и, конечно, есть «Великий камень». К чему я все говорю? К тому, что у вас в 2019 году IT-технологии занимают 6,2 % вашего ВВП, больше занимает только сельское хозяйство. Заявитель Беларуси в нашей Евразийской патентной организации занимает второе место. Из общего числа 110 стран, которые являются заявителями нашей системы, Беларусь занимает седьмое место, а среди стран-участниц она занимает всегда стабильно второе место.
Итогом прошлогоднего форума стала резолюция, которая легла в основу новых законов о защите интеллектуальной собственности. В 2020 году организаторы планируют обсудить их практическое применение.