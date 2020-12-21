Расписание изменится. Как будет работать общественный транспорт в Минске в праздничные дни?

Новости Беларуси. Общественный транспорт в Минске в праздничные дни будет работать по специальному графику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, 25 декабря автобусы и трамваи проследуют по графику воскресенья. Троллейбусы же – по графику субботы. 26 декабря общественный транспорт будет работать по графику субботнего дня, а 27-го – как в воскресенье.