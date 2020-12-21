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Расписание изменится. Как будет работать общественный транспорт в Минске в праздничные дни?

21 декабря 2020 13:19
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Новости Беларуси. Общественный транспорт в Минске в праздничные дни будет работать по специальному графику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Расписание изменится. Как будет работать общественный транспорт в Минске в праздничные дни?-1

Так, 25 декабря автобусы и трамваи проследуют по графику воскресенья. Троллейбусы же – по графику субботы. 26 декабря общественный транспорт будет работать по графику субботнего дня, а 27-го – как в воскресенье.

Расписание изменится. Как будет работать общественный транспорт в Минске в праздничные дни?-4

Изменения произойдут и 1, 2, 3, 8 и 10 января. В эти дни транспорт будет работать по расписанию воскресенья. 7 января троллейбусы поедут по графику субботы, а автобусы и трамваи по графику воскресного дня. 9 числа по графику выходных.

С 16 января общественный транспорт вернется к привычному графику.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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