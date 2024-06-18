Парад ко Дню Независимости станет интернациональным – участие примут 8 стран

Беларусь готовится отметить главный праздник в истории нашей государственности – День Независимости. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков праздничная программа будет особенно насыщенной, а мероприятия – масштабными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, традиционный парад станет интернациональным: участие в торжественном шествии примут военнослужащие восьми стран.

Вместе с белорусскими военными по улицам Минска 3 июля пройдут их коллеги из России, Казахстана, Китая и других дружественных государств. Пешие парадные расчеты уже оттачивают движения совместно с белорусскими военными. Накануне в Минск прибыли солдаты из России, Народно-освободительной армии Китая и военнослужащие Таджикистана.

Денис Бильман, первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры:

На плацу Минской военной комендатуры проводятся совместные гарнизонные тренировки с пешими парадными расчетами. Основная цель проведения гарнизонных общих тренировок – это слаживание парадных расчетов для их совместных действий в ходе проведения парада. Предстоит еще три гарнизонные тренировки и две генеральные ночные репетиции.