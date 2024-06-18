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В Беларуси будет создана рабочая группа по анализу деятельности НАН – распоряжение Президента

18 июня 2024 16:43
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В Беларуси будет создана постоянно действующая рабочая группа, которая займется анализом деятельности Национальной академии наук. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси будет создана рабочая группа по анализу деятельности НАН – распоряжение Президента-1

Независимые эксперты и ученые, обладающие глубокими знаниями, высокой квалификацией и опытом будут изучать вопросы практико-ориентированности и результативности научных исследований и разработок, их внедрения в экономику, социальную сферу. Также на контроле будут разработки импортозамещающей продукции и технологий, экспорта в научно-технической сфере. Возглавит рабочую группу председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов, а обеспечение ее деятельности возложено на Госкомитет по науке и технологиям. Доклады о проделанной работе и предложения по решению проблемных вопросов будут представлять главе государства.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко

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