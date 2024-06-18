В Беларуси будет создана рабочая группа по анализу деятельности НАН – распоряжение Президента

Независимые эксперты и ученые, обладающие глубокими знаниями, высокой квалификацией и опытом будут изучать вопросы практико-ориентированности и результативности научных исследований и разработок, их внедрения в экономику, социальную сферу. Также на контроле будут разработки импортозамещающей продукции и технологий, экспорта в научно-технической сфере. Возглавит рабочую группу председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов, а обеспечение ее деятельности возложено на Госкомитет по науке и технологиям. Доклады о проделанной работе и предложения по решению проблемных вопросов будут представлять главе государства.