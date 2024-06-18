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Акция «Дорогами славы» пройдёт в Беларуси в честь 80-летия освобождения страны

18 июня 2024 17:13
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«Дорогами славы». Информационно-просветительская акция, приуроченная к 80-й годовщине наступательной операции «Багратион», пройдет в Беларуси. Сегодня, 18 июня, в Национальной библиотеке в торжественной обстановке представители общественных объединений, которые входят в штаб патриотических сил, подписали соответствующее положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция «Дорогами славы» пройдёт в Беларуси в честь 80-летия освобождения страны-1

Акция стартует 23 июня в Светлогорском районе, где 1-й Белорусский фронт под командованием Константина Рокоссовского осуществил прорыв фронта. Далее мероприятия развернутся в Бобруйске, Червенском районе, Полоцке, Гродно и Бресте. Программа в каждом городе будет яркой и насыщенной: автопробег, возложение цветов, кинолекторий с показом фильма «Время вернуться», патриотические концерты и даже салют. Сегодня в Беларуси живет уже пятое поколение потомков победителей, которому, к счастью, не знакомы ужасы войны. Но для того, чтобы сохранить этот мир, страшные события прошлого не должны быть преданы забвению.

Акция «Дорогами славы» пройдёт в Беларуси в честь 80-летия освобождения страны-4

Леонид Еремин, ветеран Великой Отечественной войны:
Чтобы наша молодежь никогда не забывала тех дней и тех людей, которые освободили нашу Родину, отдали на алтарь этого освобождения и на алтарь Победы свои жизни. И чтобы эта молодежь любила свою Родину и защищала ее так же, как мы защищали ее в Великую Отечественную войну.

Акция «Дорогами славы» пройдёт в Беларуси в честь 80-летия освобождения страны-7

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
Все то, что ассоциируется с праздничным настроением, но наполненным конкретной информацией об операции «Багратион». Символ, который останется на долгие времена в этом населенном пункте, в музее, надеюсь (возможно это будет в местном райисполкоме, местные власти решат), – это точные копии штандартов фронтов, которые освобождали территорию Беларуси.

Акция «Дорогами славы» пройдёт в Беларуси в честь 80-летия освобождения страны-10

Завершится информационно-просветительская акция 28 июля в Бресте, в день, когда территория Беларуси была полностью освобождена от захватчиков.

# Великая Отечественная война # общество # Леонид Еремин # Вадим Гигин

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