Акция «Дорогами славы» пройдёт в Беларуси в честь 80-летия освобождения страны

«Дорогами славы». Информационно-просветительская акция, приуроченная к 80-й годовщине наступательной операции «Багратион», пройдет в Беларуси. Сегодня, 18 июня, в Национальной библиотеке в торжественной обстановке представители общественных объединений, которые входят в штаб патриотических сил, подписали соответствующее положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция стартует 23 июня в Светлогорском районе, где 1-й Белорусский фронт под командованием Константина Рокоссовского осуществил прорыв фронта. Далее мероприятия развернутся в Бобруйске, Червенском районе, Полоцке, Гродно и Бресте. Программа в каждом городе будет яркой и насыщенной: автопробег, возложение цветов, кинолекторий с показом фильма «Время вернуться», патриотические концерты и даже салют. Сегодня в Беларуси живет уже пятое поколение потомков победителей, которому, к счастью, не знакомы ужасы войны. Но для того, чтобы сохранить этот мир, страшные события прошлого не должны быть преданы забвению.

Леонид Еремин, ветеран Великой Отечественной войны:

Чтобы наша молодежь никогда не забывала тех дней и тех людей, которые освободили нашу Родину, отдали на алтарь этого освобождения и на алтарь Победы свои жизни. И чтобы эта молодежь любила свою Родину и защищала ее так же, как мы защищали ее в Великую Отечественную войну.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Все то, что ассоциируется с праздничным настроением, но наполненным конкретной информацией об операции «Багратион». Символ, который останется на долгие времена в этом населенном пункте, в музее, надеюсь (возможно это будет в местном райисполкоме, местные власти решат), – это точные копии штандартов фронтов, которые освобождали территорию Беларуси.