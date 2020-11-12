Александр Лукашенко обсудил с Иваном Крупко и Александром Субботиным работу аграрного сектора

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял 12 ноября с докладом министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко и заместителя премьер-министра Александра Cубботина.

Как сообщает БЕЛТА, в первую очередь глава государства затронул вопросы завершения уборочной кампании. Он подчеркнул, что ее надо закончить в течение нескольких дней, а затем вовремя перепахать поля и по максимуму поднять зябь, чтобы не «кувыркаться весной».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как мы и договаривались, к 15 ноября все работы по уборке урожая надо закончить. Если останутся какие-то хвосты по кукурузному зерну или сахарной свекле, то желательно 15-го завершить уборку этих культур. Мы очень неплохо сработали в этом году и вовремя убрали основные культуры.

Президент поинтересовался итогами работы аграрного сектора за текущий год, финансовыми показателями сельскохозяйственных предприятий.

Александр Лукашенко:

Я понимаю, что очень даже непросто. Селу всегда было непросто, и за рубежом оказывается серьезная поддержка сельхозпредприятиям, фермерам. Мы также насколько можем поддерживаем сельское хозяйство. Но как у нас обстоят дела с финансами? Те кредиты, которые брало село, надо возвращать. Тем более что такая возможность сегодня есть – рассчитаться с банками, бюджетом по долгам.