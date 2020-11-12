«Несмотря на полярность, люди должны быть услышаны». Как работают общественные приёмные в Беларуси

Новости Беларуси. Общественные приемные начали работу в большинстве регионов Беларуси. Они должны стать своего рода центром генерации идей жителей. От граждан ждут предложений, которые лягут в основу Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встречи организованы в каждом районе в удобное для посетителей время, в основном в вечерние часы. Проводят их в зданиях местных исполкомов. Одной из первых в Витебске своими предложениями поделилась Людмила Галушкина. У педагога с 40-летним стажем есть сразу несколько инициатив.

Людмила Галушкина, жительница Витебска: Я считаю обязательно должны быть созданы клубы отцов. Потому что август, сентябрь показали, что наши мальчишки и девчонки иногда оказываются случайно вот на этих шествиях. Почему? Потому что, наверное, больше надо здесь ответственности и мам, и отцов, и учителей, конечно.

Геннадий Егоров, начальник главного управления идеологической работы Витебского облисполкома:

Геополитическая и внутриполитическая ситуация говорит нам о том, что нужен диалог. Несмотря на полярность, люди должны быть услышаны. Это и экономика, это образование, это политика, это конституционная реформа. С тем, чтобы потом эти предложения были проанализированы, систематизированы и направлены в оргкомитет шестого Всебелорусского собрания.

Общественные приемные распахнули двери по всей стране. Встречи проходят с учетом антиковидных требований. Ознакомиться с местом и графиком их работы можно на официальных сайтах городских, районных и областных исполкомов.