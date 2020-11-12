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Новый формат чествования. Родителям лучших военнослужащих лично передали благодарность от министра обороны

12 ноября 2020 08:22
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Новости Беларуси. В Министерстве обороны с учетом эпидемиологической ситуации в стране несколько изменили формат чествования военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый формат чествования. Родителям лучших военнослужащих лично передали благодарность от министра обороны-1

Вместо привычного торжественного приема матерей солдат в Минске командиры и представители воинских частей отправились в разные уголки Беларуси, в трудовые коллективы и семьи. За успешное воспитание сыновей родителям передали благодарность от министра обороны, а сами военнослужащие получили на память часы.

Новый формат чествования. Родителям лучших военнослужащих лично передали благодарность от министра обороны-4

Андрей Кулешов, военнослужащий:
Для меня сложности никакой не оказалось. Ко всему был готов. Главное, что в армии, что на кухне, это смекалка, быстро понять, сориентироваться, что и как нужно сделать.

Новый формат чествования. Родителям лучших военнослужащих лично передали благодарность от министра обороны-7

Светлана Кулешова, мать военнослужащего:
Он повзрослел. Наверное, в жизни прошла переоценка ценностей. Мне кажется, те трудности, которые у него были, естественно, потому все-таки это армия, это дисциплина, это ответственность не только за себя, но и за тех людей, с которыми ты находишься рядом, наверное, помогли ему повзрослеть.

Новый формат чествования. Родителям лучших военнослужащих лично передали благодарность от министра обороны-10

К слову, в эти дни тысячи армейцев, прошедшие срочную воинскую службу, отправляются домой с поощрениями от командиров.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Кулешов # Светлана Кулешова # Фотофакт

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