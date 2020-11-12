Новый формат чествования. Родителям лучших военнослужащих лично передали благодарность от министра обороны

Новости Беларуси. В Министерстве обороны с учетом эпидемиологической ситуации в стране несколько изменили формат чествования военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Министерстве обороны с учетом эпидемиологической ситуации в стране несколько изменили формат чествования военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместо привычного торжественного приема матерей солдат в Минске командиры и представители воинских частей отправились в разные уголки Беларуси, в трудовые коллективы и семьи. За успешное воспитание сыновей родителям передали благодарность от министра обороны, а сами военнослужащие получили на память часы.
Андрей Кулешов, военнослужащий:
Для меня сложности никакой не оказалось. Ко всему был готов. Главное, что в армии, что на кухне, – это смекалка, быстро понять, сориентироваться, что и как нужно сделать.
Светлана Кулешова, мать военнослужащего:
Он повзрослел. Наверное, в жизни прошла переоценка ценностей. Мне кажется, те трудности, которые у него были, естественно, потому все-таки это армия, это дисциплина, это ответственность не только за себя, но и за тех людей, с которыми ты находишься рядом, наверное, помогли ему повзрослеть.
К слову, в эти дни тысячи армейцев, прошедшие срочную воинскую службу, отправляются домой с поощрениями от командиров.