Си Цзиньпин: будем создавать пилотные зоны свободной торговли с упором на цифровую экономику
Новости Беларуси. Всемирный кризис стимулировал бум цифровых технологий и послужил импульсом для качественной перезагрузки традиционной сферы услуг. Об этом Александр Лукашенко заявил в видеобращении к участникам саммита по глобальной торговле услугами, который 2 сентября открылся в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2021 году выставка CIFTIS проходит под девизом «Цифровые технологии открывают будущее, услуги способствуют развитию». Участникам ярмарки впервые представлена специальная тематическая секция. Пандемия COVID-19 ускорила процесс цифровизации сферы услуг, что, в свою очередь, открывает возможности для структурной перестройки и развития новых предприятий в сфере торговли услугами. Беларусь не остается в стороне от глобальных экономических процессов.
Александр Лукашенко обратился к участникам Глобального саммита торговли услугами в Пекине
В рамках ярмарки организованы выставки по новым направлениям, включая медицинские и бизнес-услуги, инженерно-консалтинговые и строительные. Кроме того, на полях пройдут и Глобальный саммит по торговле услугами, пять форумов на высшем уровне, а также 119 тематических форумов и конференций. Глава КНР призвал все страны и регионы мира объединить усилия, чтобы как можно скорее оставить позади этот непростой период в истории человечества и выйти навстречу лучшему будущему для всего мира.
Си Цзиньпин, председатель КНР:
Мы будем поддерживать создание в Пекине всеобъемлющей демонстрационной зоны для расширения открытости в сфере услуг, будем наращивать интенсивность пилотных испытаний для изучения опыта, который можно воспроизвести и распространить, также мы будем создавать пилотные зоны свободной торговли с упором на технологические инновации, открытость сферы услуг и цифровую экономику. Планируем формировать платформу высокого уровня открытости.