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В Смолевичском лесхозе выращивают красный дуб. В чём его особенность?

13 ноября 2020 14:18
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Новости Беларуси. Редкий для Беларуси красный дуб выращивают в Смолевичском лесхозе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас на 10 гектарах питомника растет тысяча саженцев.

В Смолевичском лесхозе выращивают красный дуб. В чём его особенность?-1

Растение привезли из Северной Америки в XIX веке. Некоторое время красный дуб занимал довольно крупные плантации в Беларуси. Сегодня дерево нельзя высаживать на лесокультурных площадях, но вот в качестве декоративного посадочного материала оно подходит идеально. Кстати, ухаживать за ним несложно.

В Смолевичском лесхозе выращивают красный дуб. В чём его особенность?-4

Елена Сытько, начальник питомника Смолевичского лесхоза:
Это растение высотой где-то 20 метров. Зеленого цвета листья осенью становятся багрово-красными. В основном покупает население для озеленения своих частных подворий.

В Смолевичском лесхозе выращивают красный дуб. В чём его особенность?-7

На территории питомника также выращивают декоративные хвойные и лиственные растения: ели, сосны, декоративные туи и можжевельник разных оттенков и размеров. В 2020 году уже реализовано около трех тысяч деревьев и кустов.

# Растения и цветы # общество # Елена Сытько # Фотофакт

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