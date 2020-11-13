В Смолевичском лесхозе выращивают красный дуб. В чём его особенность?

Новости Беларуси. Редкий для Беларуси красный дуб выращивают в Смолевичском лесхозе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас на 10 гектарах питомника растет тысяча саженцев.

Растение привезли из Северной Америки в XIX веке. Некоторое время красный дуб занимал довольно крупные плантации в Беларуси. Сегодня дерево нельзя высаживать на лесокультурных площадях, но вот в качестве декоративного посадочного материала оно подходит идеально. Кстати, ухаживать за ним несложно.

Елена Сытько, начальник питомника Смолевичского лесхоза:

Это растение высотой где-то 20 метров. Зеленого цвета листья осенью становятся багрово-красными. В основном покупает население для озеленения своих частных подворий.