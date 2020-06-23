Белоруска об оккупации: «Немец с гармошкой играет, поёт, другие танцуют, пузатые, некрасивые»

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Свой интерес к немцам как к людям Валентина Тисевич потеряла в первые дни оккупации. Специально с подружкой под благовидным предлогом они прошли мимо клуба, где проходила вечеринка оккупантов. Незнакомые песни и необычные танцы. Из-за страха голодной смерти или по заданию подполья. Почему в публичный дом в Витебске пришло так много девушек?

Валентина Тисевич, ветеран Великой Отечественной войны:

Один немец посередине с гармошкой играет, поет, другие там танцуют, пузатые, некрасивые, сутулые какие-то. В целом, они мне не понравились. Плюнули через плечо и ушли.