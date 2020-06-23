«Поставлен обелиск, Вечный огонь горит, и на этом обелиске среди всех других погибших фамилия моя»
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
Для ясности учета, кто где погиб, существовали смертные медальоны. До 1942-го года красноармейцы должны были иметь их при себе в приказном порядке.
Николай Белов, ветеран Великой Отечественной:
Я его всегда носил с собой, этот медальон.
Правда, пусть информация из медальона на случай гибели бойца Белова и не была использована, но его все же «похоронила» фронтовая неразбериха.
Николай Белов:
Был очень тяжелый бой, я был там тяжело ранен. Но подошло подкрепление, наши пошли вперед, а меня уже подобрали санитары другой части. Меня отправили в госпиталь, а в моей части меня не оказалось. Выслали похоронку домой.
Уже после войны наши следопыты устанавливали, кто погиб, как погиб. И вот из этого поселка, пригорода Томска, погибли 19 человек. Поставлен обелиск, Вечный огонь горит, и на этом обелиске среди всех других погибших фамилия моя.