Вальс БТРов на воде. Куда сходить на День ВДВ?

Новости Беларуси. О них говорят – элита современной армии. День десантников и сил специальных операций готовится отметить Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. О них говорят – элита современной армии. День десантников и сил специальных операций готовится отметить Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С момента, когда десантировались первые солдаты, прошло 90 лет. Их история – настоящая летопись героизма, мужества и отваги. По традиции, День ВДВ отметят с размахом в первые выходные августа.
В Минске программа включает в себя десантирование из вертолёта на землю и в акваторию реки Свислочь, показательные занятия по рукопашному бою и розыгрыш боевых эпизодов. Удивят и вальсом машин на воде, выставкой техники и вооружения, а также формой одежды.
Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Мы показываем отдельно то новое вооружение, которое есть, совершенно новую форму одежды. Для молодых ребят мы будем проводить спортивные соревнования и вручать призы. Там же будет разыгран боевой эпизод, будет показано мероприятие рукопашного боя, в комплексе увязано с этим боевым эпизодом. Будет десантирование на площадь, на воду, показ и применение боевых пловцов. Ну и там же мы покажем вальс БТРов на воде. Вот это будет в комплексе. Мы планируем это мероприятие, где-то полтора-два часа мы в полном объеме покажем. Поэтому приглашаем всех.
2 августа праздничные мероприятия также пройдут в Бресте, Витебске и Марьиной Горке.