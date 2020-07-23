Вальс БТРов на воде. Куда сходить на День ВДВ?

В Минске программа включает в себя десантирование из вертолёта на землю и в акваторию реки Свислочь, показательные занятия по рукопашному бою и розыгрыш боевых эпизодов. Удивят и вальсом машин на воде, выставкой техники и вооружения, а также формой одежды.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Мы показываем отдельно то новое вооружение, которое есть, совершенно новую форму одежды. Для молодых ребят мы будем проводить спортивные соревнования и вручать призы. Там же будет разыгран боевой эпизод, будет показано мероприятие рукопашного боя, в комплексе увязано с этим боевым эпизодом. Будет десантирование на площадь, на воду, показ и применение боевых пловцов. Ну и там же мы покажем вальс БТРов на воде. Вот это будет в комплексе. Мы планируем это мероприятие, где-то полтора-два часа мы в полном объеме покажем. Поэтому приглашаем всех.