«Есть все условия для работы, и денег хватает». В Наровлянском районе ключи от нового жилья получили сразу несколько семей

Новости Беларуси. Для того, чтобы на селе не только работалось, но и жилось хорошо, молодых специалистов активно обеспечивают собственными квадратными метрами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Наровлянском районе ключи от нового жилья получили сразу несколько семей. Панельные домики разработали и изготовили в Светлогорском домостроительном комбинате. Проект презентовали главе государства в апреле во время рабочего визита в районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

Молодая хозяйка Наталья Стовба с утра у плиты. Это её первый обед в новом доме.

Суета на кухне неслучайна. На новоселье молодая семья ждёт почётных гостей. Ключи от дома и подарки из рук руководства области.

Наталья и Александр – молодые ветеринарные врачи. В Наровлянский район приехали сразу после академии. Работа нравится: местное хозяйство агрокомбинат «Заря» одно из лучших в стране.

Наталья Стовба, ветеринарный врач агрокомбината «Заря»: Всё это способствует тому, что здесь хочется остаться. Есть все условия для работы, и денег хватает.

Александр Добриян, корреспондент:

Всего несколько месяцев назад эти домики в Завойти презентовали главе государства. За это время внешне они ничем не изменились. Такие же милые и уютные. Главное отличие – теперь в них живут люди.

Ремонт под ключ. По комфорту это жильё ничем не отличается от столичных квартир. Бонус частного дома – свежий воздух, сельские пейзажи из окна и шаговая доступность до рабочего места.

«Этим мы возвращаем наших жителей». Молодые специалисты получили ключи от нового жилья в Наровлянском районе