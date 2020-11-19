Прямой эфир

На территории Полесского радиационно-экологического заповедника открылась погранзастава. Чем она отличается от других?

19 ноября 2020 17:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Хойникском районе открылась новая пограничная застава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На территории Полесского радиационно-экологического заповедника открылась погранзастава. Чем она отличается от других?-1

Это целый комплекс объектов, который позволит держать под контролем около 100 километров белорусско-украинской границы сразу в двух районах Гомельской области.

На территории Полесского радиационно-экологического заповедника открылась погранзастава. Чем она отличается от других?-4

Особенность погранзаставы – ее расположение на территории Полесского радиационно-экологического заповедника. Поэтому, помимо традиционных систем охраны и наблюдения, пункт оснащен оборудованием, чтобы в режиме реального времени следить за уровнем излучения и сделать охрану рубежей максимально безопасной для сотрудников подразделения.

На территории Полесского радиационно-экологического заповедника открылась погранзастава. Чем она отличается от других?-7

Они, к слову, обеспечены защитной формой, которая проходят специальную обработку. Кроме того, здесь создан центр мониторинга, который позволяет вести наблюдение дистанционно – это первый подобный проект в нашей стране.

На территории Полесского радиационно-экологического заповедника открылась погранзастава. Чем она отличается от других?-10

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Он будет охранять границу, видеть обстановку на границе, 350 километров – это 33 % украинского направления примерно. Отсюда за 100 километров находится застава, участок заставы. Там закопаны датчики видеонаблюдения. Пошел сигнал сработки – тут же включается видеокамера и мониторит, что это такое – зверь, человек? Центр мониторинга – это один из элементов, как я раньше говорил, интеллектуальной границы.

На территории Полесского радиационно-экологического заповедника открылась погранзастава. Чем она отличается от других?-13

Геннадий Соловей, председатель Гомельского облисполкома:
От безопасности на границе зависит в целом безопасность не только нашего региона Гомельского, но в целом нашей республики. Особенно в нынешней ситуации. Поэтому те средства, финансы, которые вкладываются для создания условий не только службы, но и обеспечения безопасности на территории нашей границы, дают возможность развития.

На территории Полесского радиационно-экологического заповедника открылась погранзастава. Чем она отличается от других?-16

В новой погранзаставе позаботились и о бытовых условиях: предусмотрены помещения для отдыха и приема пищи, а также баня с бассейном. В подразделении оборудованы закрытые боксы для хранения и ремонта техники, заправочная станция, автономная система отопления.

# Государственная граница Беларуси # общество # Анатолий Лаппо # Геннадий Соловей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Задержали администратора Telegram-канала «Белые халаты»
19 ноября 2020 16:49

Задержали администратора Telegram-канала «Белые халаты»

Умер белорусский художник Валерий Шкарубо. Его наследие хранится в музеях 17 стран
19 ноября 2020 16:38

Умер белорусский художник Валерий Шкарубо. Его наследие хранится в музеях 17 стран

«Без лишних вопросов отнеслись к выполнению нашей просьбы». Сергей Сивец провёл личный приём граждан
19 ноября 2020 15:58

«Без лишних вопросов отнеслись к выполнению нашей просьбы». Сергей Сивец провёл личный приём граждан