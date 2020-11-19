На территории Полесского радиационно-экологического заповедника открылась погранзастава. Чем она отличается от других?

Новости Беларуси. В Хойникском районе открылась новая пограничная застава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это целый комплекс объектов, который позволит держать под контролем около 100 километров белорусско-украинской границы сразу в двух районах Гомельской области.

Особенность погранзаставы – ее расположение на территории Полесского радиационно-экологического заповедника. Поэтому, помимо традиционных систем охраны и наблюдения, пункт оснащен оборудованием, чтобы в режиме реального времени следить за уровнем излучения и сделать охрану рубежей максимально безопасной для сотрудников подразделения.

Они, к слову, обеспечены защитной формой, которая проходят специальную обработку. Кроме того, здесь создан центр мониторинга, который позволяет вести наблюдение дистанционно – это первый подобный проект в нашей стране.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Он будет охранять границу, видеть обстановку на границе, 350 километров – это 33 % украинского направления примерно. Отсюда за 100 километров находится застава, участок заставы. Там закопаны датчики видеонаблюдения. Пошел сигнал сработки – тут же включается видеокамера и мониторит, что это такое – зверь, человек? Центр мониторинга – это один из элементов, как я раньше говорил, интеллектуальной границы.

Геннадий Соловей, председатель Гомельского облисполкома:

От безопасности на границе зависит в целом безопасность не только нашего региона Гомельского, но в целом нашей республики. Особенно в нынешней ситуации. Поэтому те средства, финансы, которые вкладываются для создания условий не только службы, но и обеспечения безопасности на территории нашей границы, дают возможность развития.