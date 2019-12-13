30 лет назад их называли цинично «биоматериал»: с какого периода сейчас выхаживают недоношенных детей?

О борьбе за жизнь самых маленьких белорусов рассказываем в программе «Специальный репортаж».

Буквально тридцать лет назад дети до килограмма при рождении людьми не признавались и в статистику новорождённых не попадали – тогда их называли цинично «биоматериал» и давали срок на спасение в семь дней. Если кроха чудом выживала без поддержки, подключались специалисты. К сожалению, в таких условиях спасались единицы. С1992 года Беларусь приняла критерии ВОЗ и определила: дети, рождённые после 22 недель беременности с массой тела более 500 граммов и признаками живорождения – это не выкидыш, а живой человек.

Юлия Рожко, заведующая педиатрическим отделением для недоношенных новорождённых РНПЦ «Мать и дитя»:

Первый год – самый важный, потому что всё, что можно сделать с малышом – реабилитировать, как-то минимизировать те осложнения, которые могут быть у недоношенного ребёнка, – это первый год жизни. Только 7% влияет медперсонал, 93% на исход влияют родители. То есть, да, мы спасаем, лечим, а как дальше пройдет первый год – это уже зависит от родителей.



Природа установила: срок вынашивания ребёнка – около 280 дней. У одних он длится чуть больше, у других – чуть меньше. Человек, который появился на свет раньше 37 недель, считается недоношенным. Ежегодно в Беларуси около четырёх тысяч малышей рождаются досрочно, более 250 из них имеют экстремально низкую массу тела – до килограмма. Именно они и становятся пациентами республиканского научно-практического центра «Мать и дитя».

Здесь уже давно научились выхаживать торопыжек весом не только в килограмм – значительно ниже. Выживаемость таких детей в центре 90%, это один из лучших показателей в мире. Так, самый маленький пациент, которого спасли в этом отделении реанимации, весил всего 480 граммов. Хрупкость сопоставимая с любовью. Вдумайтесь: вес двух любящих сердец – мамы и папы – физиологически равный как раз полкило! И это только органы. Мировой же рекорд за медиками Японии – они смогли выходить кроху в 268 граммов. Хотя врачи честно признаются: размер – не решающий фактор в деле спасения маленькой жизни.

Оксана Свирская, заведующая отделением анестезиологии и реанимации с палатами интенсивной терапии для новородённых РНПЦ «Мать и дитя»:

25 недель – это чуть-чуть за половину срока беременности, которая течет нормально. Это очень маленькие, очень незрелые дети. Ведь смысл рождения преждевременно не только в маленькой массе тела, но и в том, что никакие органы ребёночка не готовы к тому, чтобы он жил самостоятельно. Мы, конечно же, делаем всё, чтобы помочь нашему пациенту, но мы не можем полностью заменить природу.

Ольга Куприна, молодая мама из Витебска:

Взять ребёнка в первый раз – это непередаваемо, это божественно. Это просто чудо!

Контакт «кожа к коже» в среде медиков называют методом «кенгуру». Сейчас он действует в роддомах по всей стране: родителям недоношенного ребёнка при первой возможности дают подержать кроху на ручках. Научно доказано: объятия и материнское тепло иногда важнее всех лекарств и уколов.

Елена Реброва, врач анестезиолог-реаниматолог Витебского областного клинического роддома:

Этот метод очень хорош тем, что происходит стимуляция всех органов чувств у недоношенного новорожденного ребенка. Ребенок ощущает запах матери, ее сердцебиение, прикосновение, поглаживание, что способствует снижению уровня стресса у новорожденного ребенка.

Как только состояние малыша стабилизируется, а его вес достигает эталона в 2-2,5 килограмма, торопыжку выписывают домой. И в этот момент испытания для мамы и ребенка только начинаются.