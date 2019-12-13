Странные листовки в форме руки с отрывающимися пальцами оказались акцией МЧС

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС: Активные, туда можно дозвониться. Но вы не сможете приобрести петарды, вам ответит сотрудник МЧС и расскажет, к чему может привести приобретение петард, неправильное их использование и как избежать несчастных случаев в Новый год и Рождество.

Анастасия Швайбович: Это новая рекламная кампания, которая проводится в рамках нашей традиционной акции «Безопасный Новый год». Данные объявления будут размещаться, где массовое пребывание людей и больше всего там, где развлекается молодежь. Для чего? Как правило, они хотят получить полный отрыв в новогодние праздники и сделать это наиболее быстро и поэтому они срывают такое объявление, видят телефон в надежде приобрести пиротехнические изделия. Но по данному телефону поднимает трубку сотрудник МЧС и рассказывает: какая может быть опасность и где стоит их приобретать – конечно, в специализированных магазинах.

Если позвонил человек, то его номер телефона заносится в базу неблагонадежных покупателей петард?

Анастасия Швайбович:

Нет, конечно. Мы уверены, что после беседы с работником МЧС если это ребенок, то мы говорим о том, что ни в коем случае это нельзя делать самостоятельно, если звонят взрослые, мы обращаем внимание на то, что приобретать нужно в специализированных магазинах и что он может узнать у продавца, что он приобрел ту пиротехнику, которая прошла проверки.

Для этого нужно попросить сертификат соответствия качества и иметь возможность почитать инструкцию на русском или белорусском языке. Это важно, поскольку эту инструкцию нужно выполнять, это еще одна гарантия того, что, действительно, пиротехника прошла проверку и взлетит в нужном направлении.

Таким образом, выполняя те рекомендации, которые даны в инструкции, будем надеяться, что салют пройдет без несчастных случаев. Там написано, что необходимо делать, если вдруг не сработало. Это ни в коем случае не подходить и не начинать пытаться привести в действие. Необходимо подождать какое-то время, в зависимости от инструкции либо засыпать песком, но ни в коем случае не наклоняться. Как правило, это заканчивается тем, что люди попадают в учреждения здравоохранения.