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«Всю ночь идут танки партизанские, вы их не победите». Как разведчики выуживали информацию у оккупантов

10 июля 2020 16:14
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Всю ночь идут танки партизанские, вы их не победите». Как разведчики выуживали информацию у оккупантов-1

Нужно было быть хорошим актером и психологом, чтобы незаметно вытянуть необходимые данные. Те, у кого это не получалось, гибли в гестапо.

«Всю ночь идут танки партизанские, вы их не победите». Как разведчики выуживали информацию у оккупантов-4

Зинаида Шабан, ветеран спецгруппы «Славные» НКГБ СССР:
А я говорю: «А мы вот на Волыни (станции) живем, и всю ночь идут танки партизанские, артиллерия. Так что вы их не победите». Я подначила, и он тогда говорит: «А ты знаешь, что у нас (ага, вот видишь) две дивизии снято». И даже сказал: «6 июня пойдем в наступление, бить твоих партизан». А я говорю: «Какие же мои партизаны?» Мне это только и нужно было.  

# Великая Отечественная война # общество # Зинаида Шабан # Фотофакт

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