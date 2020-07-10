«Всю ночь идут танки партизанские, вы их не победите». Как разведчики выуживали информацию у оккупантов

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

Зинаида Шабан, ветеран спецгруппы «Славные» НКГБ СССР:

А я говорю: «А мы вот на Волыни (станции) живем, и всю ночь идут танки партизанские, артиллерия. Так что вы их не победите». Я подначила, и он тогда говорит: «А ты знаешь, что у нас (ага, вот видишь) две дивизии снято». И даже сказал: «6 июня пойдем в наступление, бить твоих партизан». А я говорю: «Какие же мои партизаны?» Мне это только и нужно было.