В Беларуси могут ввести ответственность за сокрытие информации о состоянии здоровья. О чём идёт речь?

Новости Беларуси. В повестке первого дня работы на весенней сессии у депутатов было восемь законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, Беларусь ратифицировала визовое и соглашение о реадмиссии с ЕС. Первое предусматривает упрощенную процедуру выдачи виз. Шенген для белорусов подешевеет до 35 евро.

В первом чтении приняты поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, а также проект закона «Об изменении кодексов». При его подготовке парламентарии получили более 600 предложений от общественности. Изучается вопрос введения ответственности за сокрытие информации о состоянии здоровья.