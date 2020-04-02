Прямой эфир

В Беларуси могут ввести ответственность за сокрытие информации о состоянии здоровья. О чём идёт речь?

02 апреля 2020 11:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В повестке первого дня работы на весенней сессии у депутатов было восемь законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, Беларусь ратифицировала визовое и соглашение о реадмиссии с ЕС. Первое предусматривает упрощенную процедуру выдачи виз. Шенген для белорусов подешевеет до 35 евро.

В Беларуси могут ввести ответственность за сокрытие информации о состоянии здоровья. О чём идёт речь?-1

В первом чтении приняты поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, а также проект закона «Об изменении кодексов». При его подготовке парламентарии получили более 600 предложений от общественности. Изучается вопрос введения ответственности за сокрытие информации о состоянии здоровья.

В Беларуси могут ввести ответственность за сокрытие информации о состоянии здоровья. О чём идёт речь?-4

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В рамках работы над административным кодексом уже звучат сегодня мысли и, возможно, возникает дискуссия о том, надо ли вводить ответственность за такие действия, которые создают опасность для здоровья, то есть сокрытие информации об источниках заражения, сокрытие информации или непредоставление о своем состоянии здоровья при наличии признаков заболевания, представляющего опасность.

# Здоровье # общество # Светлана Любецкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: Беларусь готова следовать Союзному договору, но настаивает на равных условиях
02 апреля 2020 11:19

Александр Лукашенко: Беларусь готова следовать Союзному договору, но настаивает на равных условиях

Александр Лукашенко на встрече с Юрием Сенько: Вирусы приходят и уходят, а жизнь будет продолжаться
02 апреля 2020 11:02

Александр Лукашенко на встрече с Юрием Сенько: Вирусы приходят и уходят, а жизнь будет продолжаться

Сергей Румас: «Поставка российской нефти будет осуществляться без премии»
02 апреля 2020 10:34

Сергей Румас: «Поставка российской нефти будет осуществляться без премии»