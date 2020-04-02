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Андрей Савиных рассказал, как проверяют состояние здоровья депутатов перед работой

02 апреля 2020 12:02
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Новости Беларуси. В повестке первого дня работы у депутатов было восемь законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего на весенней сессии рассмотрят 62 законопроекта.

В Беларуси могут ввести ответственность за сокрытие информации о состоянии здоровья. О чём идёт речь?

Речь идет об изменении в закон о госрегулировании торговли и общественного питания. Новшества ждут сферу рекламы, здравоохранения, а также судебную систему.

Андрей Савиных рассказал, как проверяют состояние здоровья депутатов перед работой-1

Андрей Савиных рассказал, как проверяют состояние здоровья депутатов перед работой-3

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
У нас есть комиссия по здравоохранению, которая находится в постоянном контакте с Министерством здравоохранения и держит это на постоянном контроле.

Я хочу даже отметить, что и соответствующие меры приняты и в Палате представителей. На каждом этаже у нас есть дезинфицирующие средства. Сегодня все участники сессии были проверены на температуру. Я убежден, что предпринимаемые меры являются достаточными.

Андрей Савиных рассказал, как проверяют состояние здоровья депутатов перед работой-6

Андрей Савиных рассказал, как проверяют состояние здоровья депутатов перед работой-8

Андрей Савиных рассказал, как проверяют состояние здоровья депутатов перед работой-10

Андрей Савиных рассказал, как проверяют состояние здоровья депутатов перед работой-12

Андрей Савиных рассказал, как проверяют состояние здоровья депутатов перед работой-14

# Здоровье # общество # Андрей Савиных # Фотофакт

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