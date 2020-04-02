Андрей Савиных рассказал, как проверяют состояние здоровья депутатов перед работой

Новости Беларуси. В повестке первого дня работы у депутатов было восемь законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего на весенней сессии рассмотрят 62 законопроекта.

В Беларуси могут ввести ответственность за сокрытие информации о состоянии здоровья. О чём идёт речь?

Речь идет об изменении в закон о госрегулировании торговли и общественного питания. Новшества ждут сферу рекламы, здравоохранения, а также судебную систему.