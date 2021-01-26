Александр Лукашенко о введении биометрических документов: «Нельзя упускать из виду трудности»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко одобрил введение биометрических документов, но отдельные моменты поручено доработать. Эту тему 25 января обсуждали на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко о биометрических паспортах: «Белорусы должны получить дополнительные возможности, а не проблемы»
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Предполагается, что данное новшество затронет абсолютно всех, но при этом белорусы должны получить дополнительные возможности, а не проблемы. Нельзя упускать из виду трудности, с которыми могут столкнуться люди и организации при получении новых документов и их последующем использовании.
Мне важно услышать, что все организационные и технические нюансы учтены. Не создадим ли мы препятствий для реализации гражданами своих прав, обеспечим ли защиту их персональных данных. Все вопросы следует тщательно отработать до начала выдачи новых документов. Координаторами этой масштабной деятельности выступают Министерство внутренних дел и Министерство связи.
Введение в стране биометрических документов в целом Президент одобрил. Но некоторые моменты поручил дополнительно проанализировать и доработать. Что касается даты, с которой начнут выдавать такие документы, то она пока не определена. Время будет предложено главе государства в проекте указа, после уточнения всех нюансов.
Паспорта всех граждан Беларуси ныне действующего образца будут оставаться действительными до окончания срока их действия.
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