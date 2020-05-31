«Я в восторге от такой народной поддержки». Туристка находится в Минске и ждёт, когда сможет вернуться в Казахстан
Новости Беларуси. По-прежнему отменены сотни рейсов. Тысячи граждан по несколько недель не могут добраться домой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Белорусский Национальный аэропорт для многих наших соседей оказался спасительным кругом и настоящим «окном в Европу» и не только, которым пользуются путешественики.
Застрявшие в Беларуси казахи объединяются. Приключения Аиды, признается путешественница, почти трагичны.
Шанс вернуться в Казахстан эвакуационным бортом был погублен задержкой рейса из Майами. Вот так она осталась в шаге от надежды на завершение вояжа. «Сгорели» еще в апреле билеты российских авиалиний из Америки до Нур-Султана.
В ожидании снятия режима ЧС на родине Аида решила подбираться ближе. Дикая логистика через принимающие аэропорты – Нью-Йорк, Лондон, Хельсинки, Минск.
«У нас в стране всех загнали, заварили двери в подъездах». Житель Казахстана с семьёй застрял в Минске и даже написал письмо Президенту Беларуси
Я была в шоке от чистоты такой, от большого пространства. Это хорошая Европа. Инфраструктура шикарная, город зеленый, воздух шикарный. Люди. На нашем пути было 2-3 человека, которые сами изъявляли желание, нам помогали во всем: искали квартиру, возили на такси, кто-то нам симку предложил. Я в восторге от такой народной поддержки. Я рада, находимся в каком-то отпуске.