«У нас в стране всех загнали, заварили двери в подъездах». Житель Казахстана с семьёй застрял в Минске и даже написал письмо Президенту Беларуси

Новости Беларуси. Герой нашего сюжета с семьей пытается добраться из Канады в Казахстан, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Этот сложнейший по нынешним меркам путь пролегает через Беларусь. И вот когда, казалось бы, до Алматы было рукой подать, вновь возникли трудности. Пока путешественник задержался в Минске. А это стало поводом ближе познакомиться с нашей страной и даже написать письмо Президенту. Долгая дорога домой в репортаже Анастасии Дехтяр.

Анастасия Дехтяр, корреспондент:

«Я к вами пишу, уже нету мочи более...» Очевидно, в таком состоянии души казах Адлет Кумаро на страничках одной из соцсетей написал открытое письмо на имя Президента Беларуси. Пламенный месседж подкрепил иллюстрацией (фото из личного архива): на глянцевом изображении – Александр Лукашенко и, судя по описанию, отец автора – тогда директор высокогорного катка на алматинском «Медео». О содержании самого обращения чуть позже, ну а пока, собственно, как и большинство современных интернет-читателей, подогреем интерес комментариями.





А теперь к самой истории. Собственно, она и стала фабулой письма. Как вокруг света за 80 дней... Вот только до родного Казахстана из Канады за всю весну они так и не долетели. Адлет, его жена и дочь – настоящие узники пандемии.

Из Алматы еще в начале марта супруги вылетели в сторону североамериканского континента. Пару дней в Нью-Йорке, мировая «корона-обстановка» стала накаляться, и буквально последним возможным рейсом казахская чета перелетела в Торонто, где училась их 15-летняя дочь.

Адлет Кумаро, гражданин Казахстана:

Мы осели в Торонто, хотели вернуться в Казахстан, но нам Lufthansa отменила все билеты, рейсы отменили. Мы перебили на нашу родную Air Astana, но потом и она закрыла авиасообщение. Потом Казахстан ввел режим чрезвычайной ситуации, что нас, так сказать, полностью закрепило в Канаде.





Это сейчас они почти что дома – уже три недели в гостеприимном Минске и с оглядкой вспоминают свое путешествие по «вспыхивающему» миру. И вроде все по душе, но измотанные туристы устали от неизвестности и неопределенности. Ведь белорусский транзит стал долгосрочной гаванью.

Как только замаячила информация, что Казахстан снимает режим ЧС, Кумар с семейством стали выбираться из Канады. Едва ли не единственный вариант – Минск, куда через Монреаль и Париж казахи благополучно добрались. Прилетев 7 мая, уже 11-го маячил последний рывок. Билеты до Нур-Султана на белорусские авиалинии куплены, однако вылет был перенесён. Причина – Казахстан так и не открыл из-за эпидемии аэропорты.

Адлет Кумаро:

В Беларуси совершенно замечательно, просто прекрасно. В принципе, по ощущениям внутренним, ситуация в Канаде и Беларуси совершенно одинаковая. В отличие от того, что было у нас в стране, этого жесткого карантина, это лучше помогло, что люди самодисциплинировались, самоорганизовались. Видно, что тут люди спокойно ходят, соблюдая дистанцирование. У нас же в стране всех загнали, у многих заварили двери в подъездах. Это нонсенс просто! Это привело к тому, что 25-го все открыли, и у нас снова массово пошло все. Говорят, вторая волна пойдет. Насколько это для здоровья опасно. Кроме же коронавируса есть еще психическое здоровье, есть хронические заболевания. Мне очень понравились слова Александра Григорьевича, вашего Президента, который сказал: у нас нет политических вопросов, которыми мы бы хотели прикрыть коронавирус. Это, мне кажется, самые золотые слова, которые надо выбить где-то, в золотой истории, чтобы это было видно.

Мне здесь понравилось, например, что в Беларуси все работает. Ты можешь пойти и какие-то базовые вещи получить. У людей есть работа, есть какая-то надежда. Есть понимание своего будущего. А когда все закрыто, куда деваться?







Эвакуационные рейсы еще в марте – апреле были организованы казахскими властями. Однако Адлет отмечает: воздушная репатриация была возможна лишь из двух европейских городов – Амстердама и Франкфурта. Причем варианты прибытия тоже не совсем удобные – в неминиатюрном Казахстане принимали только Уральск и Атырау.

Парализованные небесные пути мира, высокая вероятность застрять без виз в Европе – наш спикер решил, что это неоправданный риск. Адлет Кумаро:

Я не вижу того напряжения, чтобы потихоньку не пускать наших граждан. Да, вы не хотите пускать иностранцев, можно с этим согласиться. Но наших граждан, которые просто застряли... Почему бы не открыть регулярные рейсы, хотя бы в ограниченном количестве, один – два раза в неделю. Встречать, там в карантин, все такое делать. Я, слава богу, остался в той стране, которая успешно борется с этим. Понятно, ясные вещи происходят. В смысле, зная о той позиции, которую Президент Беларуси держит по отношению к коронавирусу, что нам остается? Обратиться. Тем более, мы понимаем, что человек волевой, решительный, таких других я больше не видел нигде. Мы в Канаде смотрели, как выступают, слышали, как Трамп выступает, и всюду паника и неразбериха. А когда мы смотрели на 9 Мая парад, там очень четко все говорится, нравится эта риторика, риторика человека, который уверен в своих силах. Нигде я такого не видел.





Эта их авиаистория насчитывает пока семь изменений рейсов.

«Я в восторге от такой народной поддержки». Туристка находится в Минске и ждёт, когда сможет вернуться в Казахстан 30 мая этой группе казахов так и не удалось улететь. Они снова получили билеты с открытой датой. На сайте нашей авиакомпании срок отмены рейсов в Алматы и Нур-Султан продлен до 9 июня. Тем временем, на исходе рабочей недели власти страны-союзницы по ЕАЭС сообщили о возобновлении воздушных маршрутов. В первой очереди – Китай, Южная Корея и Азербайджан, во второй – Турция, ОАЭ, Германия, Тайланд и Чехия.

Анастасия Дехтяр:

А что же письмо? Лично адресату открытый лист, оставленный на страничке соцсети, не был направлен. И пока неизвестно, куда прибили его волны интернет-океана. Но между строк читается этот взгляд на белорусский миропорядок со стороны. И еще в сказе намек и здесь цитата: «В случае, если вопрос о нашем возвращении станет бессрочным, готов предложить свои знания и опыт работы на службу народу Беларуси». Кстати, Адлет и его супруга Алия уже рассматривают варианты организации бизнеса в нашей стране. Почва есть, условия проанализировали, климат, по их оценкам, благоприятный.