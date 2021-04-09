Александр Лукашенко о своей формуле в партийном строительстве: не с левыми, не с правыми – с народом

Новости Беларуси. 9 апреля Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам деятельности в стране политических партий, сообщает БЕЛТА.

В числе участников мероприятия – руководители парламента, Администрации Президента, государственный секретарь Совета безопасности, министр юстиции.

Александр Лукашенко напомнил, что на VI Всебелорусском народном собрании было решено в ближайшее время принять изменения в закон «О политических партиях» – правовую основу, которую государство закладывает в процессы партийного строительства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я, как и большинство здесь присутствующих, принадлежу к поколению, воспитанному Коммунистической партией Советского Союза, которая тогда была стержнем нашего общества. Поэтому развал СССР и запрет компартии в бывших союзных республиках многими были восприняты как предательство. Вследствие тех потрясений на заре нашей независимости и строительства белорусской государственности мы осознали, что шарахаться из стороны в сторону нельзя. Я лично вывел для себя формулу, которой придерживаюсь до сих пор: не с левыми, не с правыми – с народом. Моя позиция в вопросах партийного строительства осталась неизменной: не форсировать ничего искусственно, но и не тормозить общественно-политические процессы. Они должны вызревать сами, снизу. Никаких провластных партий, искусственно созданных.