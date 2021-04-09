В 2021 году поисковые отряды планируют исследовать почти 150 мест сражений в Беларуси

Новости Беларуси. Знать свою историю и чтить тех, кто защищал Отечество. Только в 2020 году в нашей стране со всеми почестями перезахоронили останки почти девяти сотен солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этому предшествовала колоссальная работа поисковых отрядов: их участники провели раскопки на 100 разных локациях в Витебской и Могилевской областях – это места, где проходили крупные битвы Великой Отечественной.

Также по крупицам восстанавливали сведения о личностях погибших. Вернуть имена удалось 28 воинам.

Вопросы увековечения погибших при защите Отечества и сохранения памяти о жертвах войн обсуждали 8 апреля в Витебске.

Сергей Воронович, начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси:

Мы прорабатываем такой вопрос, чтобы при областных исполнительных комитетах создавались поисковые отряды. Чтобы мы приобщали и молодежь, чтобы молодежь знала те моменты истории, те ужасы, которые творились.