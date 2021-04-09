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В 2021 году поисковые отряды планируют исследовать почти 150 мест сражений в Беларуси

09 апреля 2021 06:51
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Новости Беларуси. Знать свою историю и чтить тех, кто защищал Отечество. Только в 2020 году в нашей стране со всеми почестями перезахоронили останки почти девяти сотен солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2021 году поисковые отряды планируют исследовать почти 150 мест сражений в Беларуси-1

Этому предшествовала колоссальная работа поисковых отрядов: их участники провели раскопки на 100 разных локациях в Витебской и Могилевской областях – это места, где проходили крупные битвы Великой Отечественной.

В 2021 году поисковые отряды планируют исследовать почти 150 мест сражений в Беларуси-4

Также по крупицам восстанавливали сведения о личностях погибших. Вернуть имена удалось 28 воинам.

В 2021 году поисковые отряды планируют исследовать почти 150 мест сражений в Беларуси-7

Вопросы увековечения погибших при защите Отечества и сохранения памяти о жертвах войн обсуждали 8 апреля в Витебске.

В 2021 году поисковые отряды планируют исследовать почти 150 мест сражений в Беларуси-10

Сергей Воронович, начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси:
Мы прорабатываем такой вопрос, чтобы при областных исполнительных комитетах создавались поисковые отряды. Чтобы мы приобщали и молодежь, чтобы молодежь знала те моменты истории, те ужасы, которые творились.

В 2021 году поисковые отряды планируют исследовать почти 150 мест сражений в Беларуси-13

Программа по увековечиванию памяти солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, продолжится и в этом году. В 2021-м поисковые отряды планируют исследовать почти 150 новых мест сражений.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Сергей Воронович # Фотофакт

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