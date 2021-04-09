Главный козырь – качество. Что изменилось в Домах быта с советских времён?

Новости Беларуси. Это панно, сохранившееся с открытия КБО в Клецке, – свидетель расцвета так называемых Домов быта, когда под одной крышей размещались ателье, прачечные, ремонт одежды и обуви, ремонт часов и многое другое. Все для того, чтобы максимально упростить быт советского гражданина и не отвлекать его от более важных дел, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

В Клецке комбинат бытового обслуживания открылся в 1962 году. Это годы расцвета бытового обслуживания населения. В Советском Союзе этой отрасли народного хозяйства уделялось очень много внимания. В первые годы работы в Клецком КБО помимо стандартных услуг были даже засолочный и черепичный цех, ремонт квартир и мастерская по вязке трикотажа. В середине 1960-х услуги подобных комбинатов бытового обслуживания стали невероятно популярны.

Государство тогда считало: строителей коммунизма нужно освободить от мелких повседневных хлопот. Бытовые заботы перекладывались на специализированные службы, и все дороги вели в Дома быта. Увеличивался выпуск бытовой техники, она требовала ремонта. Модницы, несмотря на дефицит, хотели стильно одеваться, для этого был индивидуальный пошив. Ирина Георгиевна пришла работать на комбинат 34 года назад. В то время объемы работы в швейных цехах были в разы больше. Шили даже сапоги. Костяк коллектива работает уже многие годы. Их главный козырь – качество.

Анна Сидорович, закройщик Клецкого районного комбината бытового обслуживания:

Не те времена. Я пришла работать 20 лет назад – это много значит. Руководители были вторые, конечно. А сейчас поменялось все, все идет к лучшему. Руководство поменялось у нас, руководители теперь хорошие. Нечего сказать, так что очень хорошо. Работаем хорошо.

Основное производство сейчас – спецодежда. Обшивают все сельхозпредприятия района. Казалось бы, универсальная форма. Но в ее пошиве тоже индивидуальный подход. Даже мерки для рабочих костюмов специально выезжали снимать.

Ирина Прохоренко, начальник производства Клецкого районного комбината бытового обслуживания:

Вносим изменения в спецодежду, также изучаем спрос, разрабатываем новые модели – укороченные, удлиненные куртки на манжетах, с резинками по бокам, чтобы было людям удобно. И полукомбинезоны, в которых идут на резинках шлейки, ими удобно пользоваться.

Конкурировать с частниками сегодня непросто. Только в Клецке как минимум четыре приватных ателье. Стабильности в работе прибавилось с приходом нового руководителя. Елена Валерьяновна много лет руководила частной мебельной фабрикой. На комбинат бытового обслуживания пришла всего год назад.

Елена Гадлевская, директор Клецкого районного комбината бытового обслуживания:

Для меня здесь все, конечно, новое, но ничего, за год я кое-что узнала, познала, ознакомилась с производством, с нашими видами деятельности. Мы стараемся расширять услуги, которые оказываем населению. Сложности есть в связи с тем, что конкуренция большая в сфере бытового обслуживания, это всем известно. Много индивидуальных предпринимателей, каких-то частных организаций. Но мы не падаем духом, не собираемся сдаваться, потому что у нас работают хорошие специалисты и в парикмахерском деле, и в швейном деле, и прачечные услуги, фото. Специалисты, которые работают давно, имеют навыки – мастера своего дела, поэтому с такими людьми легко работать, у которых можно быстро чему-то научиться, если есть желание. Инженерно-технические работники – профессионалы, поэтому если проблемы есть, значит, мы своим коллективом сообща их решаем, чтобы быть на плаву.

Секрет успеха – не бояться рисковать и пробовать осваивать новые ниши. И даже в самых стандартных заказах прислушиваться к пожеланиям клиента. Елена Гадлевская:

Если взять наше швейное производство, если шьем спецодежду, то это не говорит о том, что у нас поток, взяли какое-то одно изделие и шьем. Мы обязательно шьем по размеру, по росту подбираем, по расцветке, по ткани. Все индивидуально. Вроде, производство швейное есть, но все индивидуально. Нам надо, чтобы мы получили заказ от какого-то предприятия, соответственно выполнить этот заказ по каждому пункту. Не сделать 1 000 единиц изделия в течение месяца или недели, а надо все индивидуально, поэтому тоже есть свои сложности. Закройщику надо по каждому размеру индивидуально кроить. То же самое и в других направлениях. Сложности везде есть. Я понимаю и знаю по своему опыту работы – просто не надо опускать руки, надо всегда надеяться, что все будет хорошо, идти к этому.

С частниками стараются не конкурировать, а сотрудничать. Дом быта – своеобразный бренд в любом городе, потому предприниматели сами часто просятся арендовать здесь площади. Открылись оптика, маникюрный салон. И площади не простаивают, и клиенту удобно: больше услуг в одном месте. Из сохранившихся направлений – фотоателье, химчистка, прачечная, магазин, ритуальные услуги и, конечно, парикмахерская. Там одни из самых востребованных мастеров.

Яна Шипко, корреспондент:

Сейчас оценим качество услуг в комбинате бытового обслуживания. Мы зашли в парикмахерскую. Давно уже пора было подровнять мне кончики. Ну, и воспользуемся моментом, заодно пообщаемся с мастером. Много клиентов у вас?