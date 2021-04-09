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«Это для нас инновационные технологии». Кабинет компьютерной томографии открылся в Калинковичах

09 апреля 2021 06:41
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Новости Беларуси. Высокотехнологичное здравоохранение, доступное каждому. В Беларуси продолжается программа «перевооружения» региональных клиник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это для нас инновационные технологии». Кабинет компьютерной томографии открылся в Калинковичах-1

Калинковичи – очередной райцентр, где установлен новый рентгеновский компьютерный томограф. Оборудование позволит внедрить в повседневную практику медиков сложные исследования.

«Это для нас инновационные технологии». Кабинет компьютерной томографии открылся в Калинковичах-4

Благодаря высокоточной технологии сканирования, томограф сэкономит время, которое требуется на определение диагноза, а также поможет выявить заболевания на самых ранних стадиях.

«Это для нас инновационные технологии». Кабинет компьютерной томографии открылся в Калинковичах-7

Наталья Титовец, врач-рентгенолог Калинковичской центральной районной больницы:
С появлением этого аппарата в нашей Калинковичской ЦРБ к нам действительно пришла новая эпоха, поскольку это для нас инновационные технологии. До этого такого аппарата у нас не было. Экстренно отправляли в Мозырский, Светлогорский районы, Речицу – наши пациенты могли доезжать уже самостоятельно до Гомеля. Теперь эта проблема будет решена.

«Это для нас инновационные технологии». Кабинет компьютерной томографии открылся в Калинковичах-10

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Центральная больница в Калинковичах оказывает достаточно широкий спектр медицинской помощи, и не только терапевтической, но и хирургической направленности. Она работает и как экстренная больница. Конечно же, наличие компьютерного томографа является хорошим стандартом нынешнего времени.

«Это для нас инновационные технологии». Кабинет компьютерной томографии открылся в Калинковичах-13

В ближайшее время компьютерный томограф появится в первой клинической больнице Гомеля, а также в Брагине.

# Учреждения здравоохранения # общество # Наталья Титовец # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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