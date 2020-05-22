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Информационную кампанию против коронавируса запускают в Беларуси совместно с ЕС и Международной организацией по миграции

22 мая 2020 11:45
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Новости Беларуси. Госпогранкомитет совместно с Европейским союзом и Международной организацией по миграции в Беларуси запускают информационную кампанию по борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информационную кампанию против коронавируса запускают в Беларуси совместно с ЕС и Международной организацией по миграции-1

Во всех пунктах пропуска на паспортном контроле въезжающие будут получать брошюру с информацией о COVID-19, а также правилами поведения во время самоизоляции. Вкладыш будут обновлять по мере необходимости.

Информационную кампанию против коронавируса запускают в Беларуси совместно с ЕС и Международной организацией по миграции-4

Информирование путешественников – белорусов и мигрантов – о вирусе и рисках, связанных с ним, рекомендациях, номерах горячих линий – очередной шаг по усилению борьбы с инфекцией. Вторую часть кампании организаторы проведут в социальных сетях, рассказывая об алгоритмах пересечения границ в контексте СOVID-19.

Информационную кампанию против коронавируса запускают в Беларуси совместно с ЕС и Международной организацией по миграции-7

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Информационная кампания проводится во всех пунктах пропуска: наземных, железнодорожных и авиационных. Более 1,5 тысячи граждан, ежедневно въезжающих в Республику Беларусь, будут получать информационные вкладыши в свои паспорта при прохождении пограничного контроля, в которых содержится информация о порядке и правилах самоизоляции, а также дополнительная информация о профилактике коронавирусный инфекции.

Информационную кампанию против коронавируса запускают в Беларуси совместно с ЕС и Международной организацией по миграции-10

Ольга Борзенкова, специалист по связям с общественностью представительства Международной организацией по миграции в Беларуси:
COVID-19 оказывает беспрецедентное влияние на мобильность людей. Брошюры были разработаны Международной организацией по миграции совместно с Государственным пограничным комитетом.

Информация там предоставлена на русском и английском языках, чтобы была максимально доступной для большого количества людей. Вся информация основана на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения.

Информационную кампанию против коронавируса запускают в Беларуси совместно с ЕС и Международной организацией по миграции-13

Пандемия заставила многие государства пересмотреть подходы к вопросам миграции и адаптировать их к новым реалиям. Так, например, в нашей стране иностранцы могут по упрощенной схеме продлить нахождение на территории Беларуси.

# Коронавирус # общество # Антон Бычковский # Ольга Борзенкова # Фотофакт

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