Информационную кампанию против коронавируса запускают в Беларуси совместно с ЕС и Международной организацией по миграции

Новости Беларуси. Госпогранкомитет совместно с Европейским союзом и Международной организацией по миграции в Беларуси запускают информационную кампанию по борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во всех пунктах пропуска на паспортном контроле въезжающие будут получать брошюру с информацией о COVID-19, а также правилами поведения во время самоизоляции. Вкладыш будут обновлять по мере необходимости.

Информирование путешественников – белорусов и мигрантов – о вирусе и рисках, связанных с ним, рекомендациях, номерах горячих линий – очередной шаг по усилению борьбы с инфекцией. Вторую часть кампании организаторы проведут в социальных сетях, рассказывая об алгоритмах пересечения границ в контексте СOVID-19.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси: Информационная кампания проводится во всех пунктах пропуска: наземных, железнодорожных и авиационных. Более 1,5 тысячи граждан, ежедневно въезжающих в Республику Беларусь, будут получать информационные вкладыши в свои паспорта при прохождении пограничного контроля, в которых содержится информация о порядке и правилах самоизоляции, а также дополнительная информация о профилактике коронавирусный инфекции.

Ольга Борзенкова, специалист по связям с общественностью представительства Международной организацией по миграции в Беларуси:

COVID-19 оказывает беспрецедентное влияние на мобильность людей. Брошюры были разработаны Международной организацией по миграции совместно с Государственным пограничным комитетом.

Информация там предоставлена на русском и английском языках, чтобы была максимально доступной для большого количества людей. Вся информация основана на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения.