Всемирный банк выделит 90 миллионов евро на борьбу с коронавирусом в Беларуси

Новости Беларуси. Всемирный банк утвердил выделение Беларуси 90 миллионов евро для борьбы с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Всемирный банк утвердил выделение Беларуси 90 миллионов евро для борьбы с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эти деньги пойдут на укрепление национальной системы здравоохранения.
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Прежде всего будет финансироваться приобретение оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения и обучение персонала, работающего с пациентами, у которых COVID-19 вызвал осложнения.
Проект также будет направлен на оказание помощи в укреплении потенциала лабораторий системы общественного здравоохранения и служб эпидемиологического контроля для раннего выявления, подтверждения и регистрации выявленных случаев заболевания.
Средства направят и на мероприятия по повышению информированности граждан о мерах социального дистанцирования и гигиене.