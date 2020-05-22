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Всемирный банк выделит 90 миллионов евро на борьбу с коронавирусом в Беларуси

22 мая 2020 11:15
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Новости Беларуси. Всемирный банк утвердил выделение Беларуси 90 миллионов евро для борьбы с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всемирный банк выделит 90 миллионов евро на борьбу с коронавирусом в Беларуси-1

Эти деньги пойдут на укрепление национальной системы здравоохранения.

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Прежде всего будет финансироваться приобретение оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения и обучение персонала, работающего с пациентами, у которых COVID-19 вызвал осложнения.

Всемирный банк выделит 90 миллионов евро на борьбу с коронавирусом в Беларуси-4

Проект также будет направлен на оказание помощи в укреплении потенциала лабораторий системы общественного здравоохранения и служб эпидемиологического контроля для раннего выявления, подтверждения и регистрации выявленных случаев заболевания.

Всемирный банк выделит 90 миллионов евро на борьбу с коронавирусом в Беларуси-7

Средства направят и на мероприятия по повышению информированности граждан о мерах социального дистанцирования и гигиене.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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