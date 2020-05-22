Всемирный банк выделит 90 миллионов евро на борьбу с коронавирусом в Беларуси

Новости Беларуси. Всемирный банк утвердил выделение Беларуси 90 миллионов евро для борьбы с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти деньги пойдут на укрепление национальной системы здравоохранения. «Будет больше поправляться людей». Минская инфекционная больница получила новое оборудование для борьбы с коронавирусом Прежде всего будет финансироваться приобретение оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения и обучение персонала, работающего с пациентами, у которых COVID-19 вызвал осложнения.

Проект также будет направлен на оказание помощи в укреплении потенциала лабораторий системы общественного здравоохранения и служб эпидемиологического контроля для раннего выявления, подтверждения и регистрации выявленных случаев заболевания.