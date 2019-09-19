Александр Лукашенко о скандале в гомельской школе: «Взяли и наказали этого бедного учителя»

Новости Беларуси. Работа экономики, оценка итогов года и пятилетки, проект республиканского бюджета. Эти и другие темы 19 сентября стали ключевыми во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На совещании у Президента рассмотрели пакет прогнозных документов на 2020 год. Как отметил глава государства, положительные результаты в экономике каждый белорус должен ощутить на себе.

Отдельно Президент остановился на самой резонансной теме последних дней – ситуации в гомельской школе № 15, где после конфликта с учеником была уволена учительница начальной школы. Президент жестко раскритиковал чиновников, которые, не разобравшись в ситуации, приняли подобное решение. Педагог с большим стажем восстановлена в должности. Сегодня же подписано и распоряжение главы государства: строгое предупреждение получили премьер-министр Сергей Румас, глава Администрации Президента Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Министр образования Игорь Карпенко предупрежден о неполном служебном соответствии. Также губернатору Гомельской области поручено обеспечить освобождение от занимаемых должностей в связи с переводом на другую работу ряду областных и городских чиновников сферы образования, а также директора школы № 15 Гомеля.

Возвращаясь к сегодняшней встрече во Дворце Независимости – это был большой и серьезный разговор о выполнении поручений Президента и дисциплине на всех уровнях, от которой зависит очень многое. Подробности в репортаже Юлии Бешановой.

Как будем жить в 2020 году, из чего формируется бюджет следующего года и почему экономика пока не может выйти на ожидаемые темпы роста? Глава государства потребовал от чиновников четких ответов на вопросы, которые волнуют каждого из нас. Отступать от запланированных на 2019 год показателей непозволительно. Тем более на прошлогодней встрече ответственные убеждали Александра Лукашенко: цифры взяты не с потолка, а серьезно и вдумчиво проработаны. Александр Лукашенко: если мы из рук вон плохо выполняем собственные планы, зачем нам вообще собираться в таком формате накануне года? По итогам семи месяцев правительство выполняет четыре из семи озвученных цифр. По-прежнему «провисают» валовый внутренний продукт, производительность труда, не выполнены планы по экспорту. Последнему, впрочем, есть логичное объяснение.

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:

Невыполнение экспорта в текущем году связано в основном с товарами нефтяной группы. Это и грязная нефть, и налоговый маневр, который так же отразился на работе наших нефтеперерабатывающих предприятий. Но вместе с тем результирующий показатель, сальдо товаров и услуг у нас положительное – более 400 миллионов рублей. То есть тот остаток, который остается между экспортом и импортом, он сегодня положительный. Неоднократно было подчеркнуто сегодня во время совещания, что планы, которые были утверждены в прошлом году с подачи правительства, безусловно должны быть выполнены. За экспорт в ответе не только персонально вице-премьеры: активно продвигать наши товары за рубежом задача и для внешнеполитического ведомства. Разветвленная посольская сеть должна стать проводником отечественных товаров на внешние рынки.

2019 год непростой: закрывает пятилетку, а значит, закладывает фундамент на следующие пять лет. Глава государства четко расставил экономические приоритеты: эффективные инвестиции, реальный сектор экономики, персональная ответственность каждого руководителя. Александр Лукашенко: не будут выполнены параметры развития на 2019 год, все ответственные – от премьер-министра – уйдете на покой Александр Лукашенко потребовал не устраивать самоотчетов. Главный вопрос – как будут исполняться данные людям обещания. Президент требует не козырять сложными экономическими терминами. Говоря простым языком, каждый белорус должен ощутить рост экономики на собственном кошельке: повышением зарплат незащищенным слоям населения – нянечкам, санитаркам. Заработок должен составлять 80 % от среднего по стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Положительные результаты работы экономики люди должны ощутить на себе через постоянное повышение своего благосостояния и уровня качества жизни. Без экономического роста этого добиться невозможно. Однако меня настораживает, что этот экономический рост не только скромный, но и крайне неустойчивый, если говорить мягко. Эту тенденцию нужно менять. Кто хочет и может, оставайтесь и меняйте. Меня интересует – и не только меня – прежде всего что сделано и нужно предпринять для того, чтобы экономика была прочной. А факторы, которые могут приводить к экономическим диспропорциям, окончательно были устранены. Мы не можем занять позицию сторонних наблюдателей и довольствоваться сбалансированностью выдуманной, прописанной на бумаге. Люди, оказывая доверие в ходе разного рода, политических в том числе, кампаний, не за это голосовали и не этого от нас требуют.

Неукоснительное требование Президента – слышать и выполнять все его поручения. Одно из ключевых, не раз озвученных даже не требований, правил – человеческое отношение к людям на всех уровнях. И касается это не только экономики. Александр Лукашенко как педагог и отец школьника эмоционально прокомментировал инцидент в гомельской школе, который последние дни обсуждает вся страна. Из-за конфликта с четвероклассником, который попал в интернет, уволили учителя.

Александр Лукашенко:

И дело не в этой учительнице, а дело в том, что вы не услышали меня на линейке, когда я открывал новую школу в Уручье, что у нас бардак в школе и порядок нужно наводить. Вы что, ждете еще, как в Столбцах у нас произошло, когда ученик зарезал двоих? А начинается отсюда – с издевательства над учительницей. И еще на камеру снимают и выкладывают в сеть. И это в четвертом классе! У тебя пуля пролетела возле уха, потому что ты еще там без году неделя, а то тебе бы было, что и всем остальным.

Поехали, устроили разборки, собрали снизу доверху начальников. Описались, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли и наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову отвернул бы щенку какому-то. В телефонах сидят там. Неужели вы не понимаете, у вас же свои дети, что телефон и прочие гаджеты в школе – это не только отвлечение от занятий. Они перестают думать. Они же считать не умеют, таблицу умножения не знают, потому что открывает телефон и перемножает там. Или ищет ответы на вопросы. Неужели это нельзя понять? У меня сын Президента ни разу телефон в школу не взял. И было же сказано. Нет, одни рапорты, недавно министр докладывал, рапортует – у них все прекрасно. Да не прекрасно! Если такой бардак в школе, не нужны ни учебники, ни программы, ни новые методички. Все это пустая трата денег. И там уполномоченные есть, и там помощники есть. Я уже не говорю о правительстве, Кочановой, которая идеологию ведет. Вот она такая идеология. Чего собрались? Судили-рядили, стрелочника нашли. Вглубь смотрите! Александр Лукашенко: «Судили-рядили, стрелочника нашли. Вглубь смотрите!» Это если по-человечески, эмоционально. А как Президент Александр Лукашенко жестко спрашивает за выполнение всех поручений. И письменных, и публично озвученных.

Решительные меры будут приниматься на всех уровнях. И это не популизм, не предвыборное заигрывание – четкая и выверенная стратегия, в соответствие с которой живет страна. После электоральной компании свои посты сохранят лишь те, кто готов работать. Президент Беларуси: «Дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти» Итоги работы всей вертикали власти предстоит оценить в конце года. Представленные 19 сентября документы на 2020 год Президент отправил на доработку: слишком расслабленно выглядят прогнозные показатели. А планку занижать нельзя, задачи должны стоять максимально напряженные, тогда и результат будет.