«Три девятки принесут удачу». Почему молодожёны выбирают для свадьбы даты с красивым сочетанием цифр

Новости Беларуси. О свадебном буме в день трех девяток. 19 сентября только в Минске более сотни пар решили скрепить брачные узы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три девятки в дате обещают семье счастье, если верить мировым культурам. Поклонники красивого сочетания цифр не упустили возможности выбрать датой рождения семьи сегодняшнее число. Такого бума в четверг в ЗАГСах не припомнят. И если обычно регистрация браков проходит во второй половине дня, то сегодня свадебный марафон стартовал с 9 утра.