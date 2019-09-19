«Три девятки принесут удачу». Почему молодожёны выбирают для свадьбы даты с красивым сочетанием цифр
Новости Беларуси. О свадебном буме в день трех девяток. 19 сентября только в Минске более сотни пар решили скрепить брачные узы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Три девятки в дате обещают семье счастье, если верить мировым культурам. Поклонники красивого сочетания цифр не упустили возможности выбрать датой рождения семьи сегодняшнее число. Такого бума в четверг в ЗАГСах не припомнят. И если обычно регистрация браков проходит во второй половине дня, то сегодня свадебный марафон стартовал с 9 утра.
Артем и Анастасия Бельские, молодожены:
Выбирали специально. Мы считали, что три девятки принесут удачу.
Сегодня у нас еще четыре года – это символично, поэтому дату выбирали, ждали ее год.
Юлия Кочина, руководитель Дворца гражданских обрядов:
Традиционно мы регистрируем по четвергам с обеда, у нас торжественная регистрация. Плановая ситуация, когда у нас примерно 7-8 пар. Сегодня же мы открыли регистрацию торжественную на первую половину дня, потому что был очень большой спрос, несмотря на четверг.
Отметим, следующим популярным днем для свадеб будет 20.02.2020.