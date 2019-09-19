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«Три девятки принесут удачу». Почему молодожёны выбирают для свадьбы даты с красивым сочетанием цифр

19 сентября 2019 14:52
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Новости Беларуси. О свадебном буме в день трех девяток. 19 сентября только в Минске более сотни пар решили скрепить брачные узы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три девятки в дате обещают семье счастье, если верить мировым культурам. Поклонники красивого сочетания цифр не упустили возможности выбрать датой рождения семьи сегодняшнее число. Такого бума в четверг в ЗАГСах не припомнят. И если обычно регистрация браков проходит во второй половине дня, то сегодня свадебный марафон стартовал с 9 утра.

«Три девятки принесут удачу». Почему молодожёны выбирают для свадьбы даты с красивым сочетанием цифр-1

«Три девятки принесут удачу». Почему молодожёны выбирают для свадьбы даты с красивым сочетанием цифр-3

«Три девятки принесут удачу». Почему молодожёны выбирают для свадьбы даты с красивым сочетанием цифр-5

Артем и Анастасия Бельские, молодожены:
Выбирали специально. Мы считали, что три девятки принесут удачу.

Сегодня у нас еще четыре года – это символично, поэтому дату выбирали, ждали ее год.

«Три девятки принесут удачу». Почему молодожёны выбирают для свадьбы даты с красивым сочетанием цифр-8

Юлия Кочина, руководитель Дворца гражданских обрядов:
Традиционно мы регистрируем по четвергам с обеда, у нас торжественная регистрация. Плановая ситуация, когда у нас примерно 7-8 пар. Сегодня же мы открыли регистрацию торжественную на первую половину дня, потому что был очень большой спрос, несмотря на четверг.

Отметим, следующим популярным днем для свадеб будет 20.02.2020.

# Свадьба # общество # Юлия Кочина # Фотофакт

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