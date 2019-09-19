Президент Беларуси: «Дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам работы экономики за истекший период 2019 года, оценки итогов года и пятилетки, проектов прогноза, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2020 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я знаю, что у многих из вас, отдельных других чиновников в голове мысль: выборы и прочее, как будет, кто будет работать и прочее. Публично вам отвечаю на этот вопрос: тот, кто сегодня работает и выполняет прогнозы, планы, приносит стране пользу, работать будет, естественно. У меня нет политики особо приближенных, удаленных или как сегодня активно пописывают в интернете: Лукашенко, транзит власти, кто будет у власти и так далее, детей начинают перебирать. Так вот послушайте меня: никаких детей не перебирайте. Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти. Работать со мной, как и прежде, будут только те, кто хочет работать. И кто умеет меня слушать и исполнять мои поручения.