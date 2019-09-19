Александр Лукашенко на совещании по работе экономики: «Всё запланированное должно быть реализовано»
Новости Беларуси. Положительные результаты в экономике каждый белорус должен ощутить на себе. Об этом заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад по итогам работы правительства за минувшие месяцы 2019-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2018 году на таком же совещании Президент потребовал неукоснительного выполнения прогнозов. В их число входят параметры социально-экономического развития страны, проект бюджета на следующий год, основные направления денежно-кредитной политики. Ответственность за реализацию озвученных планов лежит персонально на каждом чиновнике.
Глава государства подчеркнул: результаты работы должны ощущаться через повышение благосостояния и уровня жизни. А без устойчивого экономического роста это невозможно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня нам предстоит комплексно рассмотреть пакет прогнозных документов на 2020 год. Ну и, естественно, настал момент серьезно обратиться к тому, как мы работаем в этом году. Если мы из рук вон плохо выполняем собственные планы, которые мы сами для себя прописываем, встает вопрос, зачем нам вообще собираться в таком формате накануне года и рассматривать некие планы и прогнозы, если мы их не выполняем? Логично?
Здесь присутствуют не только разработчики документов, но и те, кто давал по ним заключения либо имеет альтернативную точку зрения.
Прогноз на текущий год принимался действующим составом Правительства. На прошлогоднем совещании я слышал доводы о том, что он абсолютно выверен, обоснован и просчитан. Поэтому мои поручения, как письменные, так и озвученные публично, вы все знаете – все запланированное должно быть реализовано.
Президент Беларуси: «Дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти»
Глава государства еще раз напомнил чиновникам: свои посты после выборов сохранят только те руководители, которые готовы работать над исправлением ситуации, в том числе в экономике. Александр Лукашенко потребовал озвучить конкретные шаги, которые будут предприниматься для исполнения всех обещаний, данных населению.
Добавим, пакет финансовых документов, в том числе бюджет на 2020 год, Президент отправил на доработку. Поручение главы государства – рассмотреть эти вопросы в ближайшее время нынешним составом парламента.
Кроме того, Александр Лукашенко прокомментировал увольнение учителя в Гомеле, которое произвело серьезный резонанс в обществе (подробнее здесь).
Александр Лукашенко:
Еще раз повторяю: не будут выполнены параметры развития на 2019 год, все ответственные – от премьер-министра – уйдете на покой. Кстати, я вас предупреждал в прошлом году в это время, когда делали планы на 2019 год. Поэтому ничего здесь удивительного нет, чтоб потом меня отдельные умники, Наталья Ивановна, не обвиняли, что у нас, видите ли, предвыборная кампания. Сколько раз говорил: я не собираюсь баллотироваться в парламент. Какая у меня предвыборная кампания? У меня один подход 25 лет, что я работаю Президентом.