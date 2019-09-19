«Стрелочника нашли». Александр Лукашенко прокомментировал увольнение учителя в Гомеле
Новости Беларуси. Александр Лукашенко прокомментировал увольнение учителя в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент жестко раскритиковал чиновников, которые, не разобравшись в ситуации, приняли решение в пользу ученика.
Напомним, конфликт с четвероклассником возник на прошлой неделе. Инцидент одноклассники мальчика сняли на мобильный телефон, а родители выложили запись в интернет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если Румас и Кочанова, вице-премьеры и министры меня не слышат, то вы лучше собирайте портфели и уходите сразу. И дело не в этой учительнице, а дело в том, что вы не услышали меня на линейке, когда я открывал новую школу в Уручье, что у нас бардак в школе и порядок нужно наводить. Вы что, ждете еще, как в Столбцах у нас произошло, когда ученик зарезал двоих? А начинается отсюда – с издевательства над учительницей. И еще на камеру снимают и выкладывают в сеть. И это в четвертом классе!
Образование – это единый процесс, в котором участвуют дети, родители и учителя. Александр Лукашенко на открытии новой школы в Минске (читать далее).
Поехали, устроили разборки, собрали снизу доверху начальников. Описались, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли и наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову отвернул бы щенку какому-то.
В телефонах сидят там. Неужели вы не понимаете, у вас же свои дети, что телефон и прочие гаджеты в школе – это не только отвлечение от занятий. Они перестают думать. Они же считать не умеют, таблицу умножения не знают, потому что открывает телефон и перемножает там. Или ищет ответы на вопросы. Неужели это нельзя понять? У меня сын Президента ни разу телефон в школу не взял.
И было же сказано. Нет, одни рапорты, недавно министр докладывал, рапортует – у них все прекрасно. Да не прекрасно! Если такой бардак в школе, не нужны ни учебники, ни программы, ни новые методички. Все это пустая трата денег. И там уполномоченные есть, и там помощники есть. Я уже не говорю о правительстве, Кочановой, которая идеологию ведет. Вот она такая идеология. Чего собрались? Судили-рядили, стрелочника нашли. Вглубь смотрите!